English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • 8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం నుంచి సర్‌ప్రైజ్‌.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డిసెంబర్‌ 2న భారీ కానుక?

8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం నుంచి సర్‌ప్రైజ్‌.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డిసెంబర్‌ 2న భారీ కానుక?

Central Govt Likely To Announce Big Gift On December 2nd About 8th Pay Commission: ఎప్పటి నుంచో 8వ వేతన సంఘంపై ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్‌దారులకు కీలక అప్‌డేట్‌ రానుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం 8వ వేతన సంఘంపై కీలక ప్రకటన చేయనుందని తెలుస్తోంది. డిసెంబర్‌ 2వ తేదీన పార్లమెంట్‌ వేదికగా ప్రకటించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.
1 /6

8వ వేతన సంఘం ఇటీవల ఏర్పడిన విషయం తెలిసిందే. కమిటీ ఏర్పాటు, టీఓఆర్‌కు ఆమోదంతో 8వ వేతన సంఘం తన పని ప్రారంభించింది. మరోసారి 8వ వేతన సంఘంపై అప్‌డేట్‌ వచ్చే అవకాశం ఉంది. డిసెంబర్‌ 2వ తేదీన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్‌దారులకు సంబంధించిన కీలక ప్రకటన రానుందని తెలుస్తోంది.

2 /6

ఉద్యోగులు, పింఛన్‌దారులు డీఏ విలీనం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. కరవు భత్యం ప్రాథమిక వేతనంలో విలీనం కావాలని ఆశిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి పార్లమెంట్‌ సమావేశాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేయనుందని సమాచారం.

3 /6

కరువు భత్యం ప్రాథమిక వేతనంతో అనుసంధానిస్తున్నారా? అనే ప్రశ్నకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇప్పటికీ సమాధానం లేదు. ఇది ఉద్యోగులను తీవ్రంగా కలచివేస్తోంది. కొత్త వేతన సంఘం ఏర్పాటు, దాని ప్రణాళికలను రూపొందించడంలో ప్రభుత్వం ఏకపక్ష విధానం అవలంభిస్తోందని.. అనేక కార్మిక సంఘాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. 

4 /6

డిసెంబర్ 1వ తేదీన ప్రారంభమయ్యే పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలపై ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్‌దారులు ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు. 8వ వేతన సంఘంపై ప్రభుత్వ వైఖరి గురించిన ప్రశ్నలకు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కొన్ని సమాధానాలు ఇస్తారని భావిస్తున్నారు. 

5 /6

శీతాకాల పార్లమెంట్‌ సమావేశాల్లో 8వ వేతన సంఘంపై కొన్ని ప్రశ్నలు వచ్చాయి. రాజ్యసభ సభ్యుడు ఆనంద్ భడోరియా రెండు ముఖ్యమైన అంశాలపై ప్రభుత్వాన్ని లిఖితపూర్వక సమాధానం అడిగారు. 8వ వేతన సంఘం అమలు తేదీ, డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ)ని మూల వేతనంతో అనుసంధానించాలని నిర్ణయం వంటి ప్రశ్నలు అడిగారు.

6 /6

8వ వేతన సంఘంపై రాజ్యసభ సభ్యులు వేసిన ప్రశ్నలకు డిసెంబర్‌ 2వ తేదీన కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ సమాధానం ఇస్తారని తెలుస్తోంది. రాజ్యసభలో ఎలాంటి సమాధానం ఇస్తారనేది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్‌దారులు ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కేంద్ర మంత్రి ప్రకటనతో 8వ వేతన సంఘంపై పూర్తి స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.

govt employees Dearness allowance Fitment Factor Rajya Sabha Session New Delhi DA hike Dearness Relief Basic Pay Basic Pension

Next Gallery

Aadhaar Update: ఇంట్లో నుంచే ఆధార్‌లో మీ మొబైల్‌ నెంబర్‌ మార్చుకోవచ్చు.. ఎప్పటి నుంచి అంటే..?