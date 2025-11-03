English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌.. రూ.లక్ష పొందే లక్కీ ఛాన్స్‌

Jackpot To Govt Employees Will Get Rs One Lakh Pension: 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటుపై కేంద్ర ప్రభుత్వం దూకుడుగా వెళ్తోంది. ఇప్పటికే చైర్మన్‌, ఇతర కార్యవర్గాన్ని ప్రకటించి త్వరగా నివేదిక ఇవ్వాలని ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా వేతన సంఘం విషయమై కీలక విషయం తెలిసింది. వేతన సంఘంతో పింఛన్‌దారులకు భారీ ఆర్థిక ప్రయోజనం లభించనుంది. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం 8వ వేతన సంఘం ఛైర్మన్, సభ్యులను ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. సిఫార్సు చేసిన నిబంధనలను కూడా కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. 1 జనవరి 2016 నుంచి వేతన సంఘం అమల్లోకి రానున్న విషయం తెలిసిందే.

కొత్త వేతన సంఘం ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన బకాయిలు జనవరి 2026 నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల పెంపు, పింఛన్‌ పెంపులో ఫిట్‌మెంట్ అంశం ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. 8వ వేతన సంఘంలో ఫిట్‌మెంట్ అంశం 1.92 నుంచి 3.0 మధ్య ఉంటుందని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుత ప్రాథమిక జీతంతో ఫిట్‌మెంట్ కారకాన్ని గుణించడం ద్వారా కొత్త ప్రాథమిక జీతం నిర్ణయిస్తారు. దీనికి ఇతర భత్యాలు కూడా జోడిస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ జీతాల పెంపు లభించే అవకాశం ఉంది.

ఉద్యోగుల మాదిరిగానే మాజీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా వారి పెన్షన్‌లో భారీ పెరుగుదలను పొందవచ్చు. ఒక ఉదాహరణ: మాజీ ఉద్యోగి నెలవారీ పెన్షన్ రూ.40,000 ఉంటే.. 8వ వేతన సంఘం ప్రకారం, ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను 1.92గా నిర్ణయిస్తే పింఛన్ దాదాపు రూ.76,000 వరకు పెరుగుతుంది.

ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను 2.08గా నిర్ణయిస్తే పింఛన్ రూ.114,400కి పెరుగుతుంది. 7వ వేతన సంఘంలో ఉన్నట్లుగా ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57 శాతం ఉంటే పెన్షన్ రూ.లక్ష దాటుతుంది. అంటే ఒక పెన్షనర్ ప్రస్తుతం రూ.40,000 పెన్షన్ పొందుతుంటే.. 8వ వేతన సంఘం ప్రకారం పెన్షన్ రూ.లక్ష దాటుతుందని లెక్కలు వేస్తున్నారు.

ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.86గా నిర్ణయిస్తే పెన్షన్ పెరుగుదల రూ. 83,000కి పెరుగుతుందని అంచనా. 8వ వేతన సంఘం ద్వారా లభించే పెన్షన్ పెంపుతో రిటైర్డ్‌ ఉద్యోగులకు భారీ ఆర్థిక ప్రయోజనం లభించనుంది. పెంపు లభిస్తుంది. ఇది వారికి భారీ ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తుంది. ప్రభుత్వ పెన్షనర్ పోర్టల్ ప్రకారం, అక్టోబర్ 30, 2025 నాటికి 68.72 లక్షల మంది పెన్షనర్లు ఉన్నారు.

గమనిక: ఈ పోస్ట్ అవగాహన కోసం అందించిన సమాచారం మాత్రమే. 8వ వేతన సంఘం కింద జీతాల పెంపు లేదా పెన్షన్ పెంపునకు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనల ద్వారానే తెలుసుకోవాలి. అధికారిక సమాచారం కోసం ప్రభుత్వ వెబ్‌సైట్‌లను సంప్రదించాలి.

