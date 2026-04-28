Police Holiday: తెలంగాణ పోలీసులకు భారీ శుభవార్త.. అదనంగా రెండు సెలవులు

Telangana Police Employees Added Addittional Two Leaves For Birthdays And Wedding Anniversary: తెలంగాణ ప్రభుత్వం పోలీస్ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త వినిపించింది. అలుపెరగకుండా ప్రజల భద్రతలో భాగమైన పోలీసులకు తప్పనిసరిగా రెండు సెలవులు ఇస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. కుటుంబానికి కూడా సమయం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం భావించి అదనపు సెలవులు ప్రకటించింది.
ప్రజల మాన, ప్రాణ, ఆస్తుల రక్షణ కోసం పోలీసులు అలుపెరగని కృషి చేస్తుంటారు. ప్రజల కోసం తమ కుటుంబాన్ని కూడా దూరం చేసుకుని మరి సేవలు అందిస్తుంటారు. అలాంటివారికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త వినిపించింది.
తెలంగాణ పోలీసులకు రెండు తప్పక వినియోగించుకునే సెలవులను ప్రకటించింది. వ్యక్తిగత జీవితంలోని అతి ముఖ్యమైన జన్మదినంతోపాటు వివాహ వార్షికోత్సవాలను తమ కుటుంబంతో జరుపుకునేలా తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.
పుట్టినరోజు, పెళ్లి రోజుకు తప్పక సెలవు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ డీజీపీ బి. శివధర్ రెడ్డి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. పోలీసుల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇకపై ప్రతి పోలీసు ఉద్యోగికి వారి పుట్టినరోజు, వివాహ వార్షికోత్సవం రోజున ప్రత్యేక సెలవు మంజూరు చేయాలని ఉత్తర్వుల్లో పోలీస్ శాఖ పేర్కొంది.
విధుల్లో భాగంగా తీవ్ర ఒత్తిడిలో పనిచేస్తూ వ్యక్తిగత జీవితానికి సమయం కేటాయించలేకపోతున్నారని ప్రభుత్వం గుర్తించింది. పోలీసుల మానసిక ఉల్లాసం, కుటుంబ బంధాలు బలోపేతం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు డీజీపీ వెల్లడించారు. కుటుంబసభ్యులతో ముఖ్యమైన సందర్భాలను ఆనందంగా గడిపే అవకాశాన్ని కల్పించడమే లక్ష్యమని పోలీస్ శాఖ స్పష్టం చేసింది.
అత్యవసర పరిస్థితులు మినహా అన్ని యూనిట్ అధికారులు సంబంధిత సిబ్బందికి పుట్టినరోజు, పెళ్లి రోజు సెలవులు మంజూరు చేయాలని ఉత్తర్వుల్లో పోలీస్ శాఖ పేర్కొంది. అయితే ఈ సెలవులు దుర్వినియోగం కాకుండా పక్కాగా నిబంధనలు రూపొందించింది. పుట్టినరోజు, పెళ్లి రోజుకు సంబంధించి సరైన ఆధారాలతో ముందస్తుగా దరఖాస్తు చేసుకుంటే ఈ సెలవులు మంజూరు చేయనున్నట్లు ఉత్వర్వుల్లో ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
ఈ నిర్ణయంపై పోలీసు ఉద్యోగుల నుంచి సానుకూల స్పందన లభిస్తోంది. పోలీసులకు కూడా కుటుంబాలు ఉంటాయని.. వారిది కూడా ఒక మానవ జీవితం అని ప్రభుత్వం గుర్తించినట్లు మారింది. ఈ సెలవులను సద్వినియోగం చేసుకుని ఎంచక్కా కుటుంబంతో ఆనందంగా గడిపితే పోలీస్ ఉద్యోగులు కొంత ఊరట చెందుతారు.