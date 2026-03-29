Jacob Duffy: జేకబ్ డఫీ.. ఐపీఎల్ అరంగేట్ర మ్యాచ్లోనే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఆర్సీబీ తరపున బరిలోకి దిగిన ఈ న్యూజిలాండ్ పేసర్.. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ టాప్ ఆర్డర్ను నిలువునా కూల్చేశాడు. సూపర్ బౌలింగ్తో 3 వికెట్లతో చెలరేగి.. ఆర్సీబీలో జోష్ హాజిల్వుడ్ లోటును భర్తీ చేస్తూ అద్భుత ప్రదర్శన చేశాడు. కేవలం రూ. 2 కోట్ల బేస్ ప్రైస్కు ఆర్సీబీ దక్కించుకున్న ఈ బౌలర్.. తన మొదటి మ్యాచ్లోనే అంచనాలను మించి రాణించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు.
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్కు జేకబ్ డఫీ చుక్కలు చూపించాడు. విధ్వంసకర ఓపెనర్లు అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్లను తన వేగంతో బోల్తా కొట్టించాడు. మూడో ఓవర్లో అభిషేక్ శర్మ వికెట్ తీసిన డఫీ.. అదే ఓవర్లో ప్రమాదకరమైన ట్రావిస్ హెడ్ను కూడా పెవిలియన్ పంపాడు.
ఆ తర్వాత నితీష్ కుమార్ రెడ్డిని కూడా ఔట్ చేసి.. పవర్ప్లే ముగిసేలోపే సన్రైజర్స్ను 33/3 స్కోరుతో కష్టాల్లోకి నెట్టాడు. డఫీ తన కోటా 4 ఓవర్లలో కేవలం 22 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 3 కీలక వికెట్లను పడగొట్టాడు. ముఖ్యంగా కొత్త బంతితో అతను చూపించిన నియంత్రణ, స్వింగ్ ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ను ఫిదా చేసింది.
ఆర్సీబీ ప్రధాన బౌలర్ జోష్ హాజిల్వుడ్ గాయం కారణంగా తొలి మ్యాచ్కు దూరం కావడంతో మేనేజ్మెంట్ డఫీపై నమ్మకం ఉంచింది. డఫీ శైలి హాజిల్వుడ్ను పోలి ఉంటుందని దినేష్ కార్తీక్ వెల్లడించాడు. గతంలో న్యూజిలాండ్ తరపున అరంగేట్రం చేసినప్పుడు కూడా పాకిస్థాన్పై 4 వికెట్లు తీసి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్గా నిలిచిన చరిత్ర డఫీకి ఉంది. ఇప్పుడు ఐపీఎల్లోనూ అదే తరహా ఇంపాక్ట్ చూపించాడు.
31 ఏళ్ల జేకబ్ డఫీ న్యూజిలాండ్లోని సౌత్ల్యాండ్ ప్రాంతానికి చెందినవాడు. 2020లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి అడుగుపెట్టిన ఇతను, కివీస్ దేశవాళీ క్రికెట్లో ఒటాగో జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు.
ఇప్పటివరకు 169 టీ20 మ్యాచ్లు ఆడిన డఫీ 192 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇందులో 7 సార్లు నాలుగు వికెట్లు, 2 సార్లు ఐదు వికెట్లు తీసిన రికార్డు ఉంది. ఇంగ్లాండ్లో కౌంటీ క్రికెట్ ఆడిన అనుభవం కూడా అతనికి బాగా కలిసొచ్చింది. తక్కువ ధరకే లభించిన ఈ స్మార్ట్ బై డఫీ రాబోయే మ్యాచ్ల్లో ఆర్సీబీకి స్ట్రాంగ్ బౌలర్గా మారే అవకాశం ఉంది.