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Movie News: సొంతంగా ప్రైవేట్ ద్వీపం కలిగిన ఏకైక స్టార్ హీరోయిన్.. ద్వీపం ప్రత్యేకతలు, ఆస్తుల వివరాలివే..!

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 11, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:14 PM IST

Jacqueline Fernandez Networth: ఇల్లు ఉన్నప్పుడే దీపం చక్కదిద్దుకోవాలనే సామెత ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్స్‌కు పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది. స్టార్ హీరోయిన్లు ఖరీదైన ఇళ్లు, లగ్జరీ కార్లు కొనుగోలు చేయడం సాధారణమే.. కానీ ఓ హీరోయిన్ మాత్రం ఏకంగా తన కోసం ఒక ప్రైవేట్ ద్వీపాన్ని కొనుగోలు చేశారు. సినీ పరిశ్రమలో సొంతంగా ఒక ఐలాండ్‌ను కలిగి ఉన్న ఏకైక నటిగా జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ గుర్తింపు పొందారు.

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జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ పారితోషికం

శ్రీలంకలోని కొలంబోలో జన్మించిన జాక్వెలిన్.. మలేషియన్-శ్రీలంక మూలాలున్న కుటుంబంలో పెరిగారు. 2006లో 'మిస్ యూనివర్స్ శ్రీలంక'గా ఎంపికైన ఆమె 2009లో 'అల్లాదీన్' అనే ఫాంటసీ కామెడీ చిత్రంతో బాలీవుడ్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చారు.  

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జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్

2010లో 'మర్డర్ 2' మూవీతో ఈ బ్యూటీకి క్రేజ్ వచ్చింది. ఆ తరువాత 'హౌస్‌ఫుల్ 2', 'రేస్ 2', 'కిక్' వరుస హిట్ సినిమాలతో స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా మారిపోయారు.   

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2012లోనే జాక్వెలిన్ శ్రీలంక తీరానికి సమీపంలో దాదాపు రూ.3 కోట్లు వెచ్చించి ఒక ప్రైవేట్ ద్వీపాన్ని కొనుగోలు చేశారు. దీంతో ప్రైవేట్ ఐలాండ్ కలిగిన తొలి ఇండియన్ నటిగా ఆమె నిలిచారు. పచ్చటి ప్రకృతి నడుమ ఉన్న ఈ ద్వీపం విస్తీర్ణం దాదాపు 5 ఎకరాల్లో ఉంది.  

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జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ ఆస్తులు

జాక్వెలిన్ మొత్తం ఆస్తి విలువ దాదాపు రూ.101 కోట్లుగా అంచనా. ఆమె నెలవారీ సంపాదన దాదాపు రూ.1 కోటి కాగా.. వార్షిక ఆదాయం రూ.12 కోట్లకు పైగా ఉంది. ఒక్కో సినిమాకు ఆమె రూ.5 నుంచి రూ.6 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీటితో పాటు మోడలింగ్, బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్లు, అవార్డు షోల ద్వారా కూడా భారీగా ఆర్జిస్తున్నారు.  

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జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ ప్రైవేట్ ద్వీపం

ముంబైలోని ప్రముఖ ప్రాంతమైన పాలి హిల్‌లో ఆమెకు ఖరీదైన 5 BHK అపార్ట్‌మెంట్ ఉంది. అలాగే శ్రీలంక రాజధాని కొలంబోలో 'కీమా సూత్ర' పేరుతో ఒక రెస్టారెంట్‌ను నడుపుతున్నారు. జ్యూస్ స్టార్టప్ 'రక్యాన్ బెవరేజెస్'తో సహా పలు వ్యాపారాల్లో ఆమె పెట్టుబడులు పెట్టారు.

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Jacqueline Fernandez
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Jacqueline Fernandez Networth

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