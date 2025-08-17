English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jagapathi Babu: తాగి న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేసిన జగపతిబాబు.. అందుకే అక్కినేని పెళ్లికి నో ఇన్విటేషన్..!

Jagapathi Babu Intoxicated 
ముక్కుసూటిగా మాట్లాడదంలో.. హీరో జగపతిబాబు ముందుంటారు. అయితే జగపతిబాబు పైన అప్పుడప్పుడు కొన్ని.. వివాదాలు కూడా వినిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా అక్కినేని కుటుంబం కి సంబంధించిన వాళ్లు.. జగపతిబాబు గురించి చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి..
 
1 /5

జగపతిబాబు అంటేనే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో.. ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. మొదట్లో ఫ్యామిలీ మాన్ గా కనిపించిన జగపతిబాబు.. అప్పట్లో ఎన్నో ఫ్యామిలీ సినిమాలు చేసి బ్లాక్ బస్టర్లు అందుకున్నారు.   

2 /5

అయితే ఈ మధ్యనే విలన్ గా మారి నెగిటివ్ రోల్స్ లో కూడా మెప్పించారు. కాగా ఒక అడుగు మరింత ముందుకేసి జయంబు నిశ్చయంబురా అనే టాక్ షోలో కనిపిస్తూ.. తన అభిమానులను మరింత మెప్పించడానికి సిద్ధమయ్యారు.   

3 /5

ఇక ఈ టాక్ షోలో మొదటి ఎపిసోడ్ కి నాగార్జున రాగా.. నాగార్జునతో పాటు కాసేపు అతని అన్న అక్కినేని వెంకట్, అలానే నాగార్జున అక్క నాగ సుశీల కూడా వచ్చారు.

4 /5

ఈ క్రమంలో జగపతిబాబు మాట్లాడుతూ.. “నేను తాగి న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేశాను.. ఆ తర్వాత నాగర్జున కూడా చేశారు. అప్పుడు నువ్వు(నాగ సుశీల) ఒక లుక్ ఇచ్చావు. అప్పటినుంచి ఇంకా ఇంటికి వచ్చిందే లేదు. ఆఖరికి నీ కొడుకు పెళ్లికి కూడా పిలవలేదు,” అని చెప్పుకొచ్చారు.   

5 /5

అయితే.. తను పిలిచాను అని నాగార్జున అనగా.. నువ్వు ఎప్పుడు పిలిచావు.. అని జగపతిబాబు ప్రశ్నించారు. ఇక ఒకరు పిలుస్తారని మరొకరు అనుకుంటూ అలానే.. రోజులు గడిచిపోయాయని. కరెక్ట్ గా పెళ్లికి ముందు రోజు పిలవాల్సి వచ్చింది అని చెప్పారు నాగార్జున. ఇక వెంటనే నాగ సుశీల అయినా నువ్వు వచ్చావు.‌. చాలా కుదురుగా వచ్చావు అనింది. అవును ఆ రోజు తాగకుండా వచ్చాను అంటూ చెప్పుకొచ్చాడు జగపతిబాబు.

Jagapathi Babu drunk Jagapathi Babu intoxicated Jagapathi Babu drinking alcohol Jagapathi Babu with drinking alcohol Jagapathi Babu drinking Nagarjuna drinking Nagarjuna intoxicated Nagarjuna drinking alcohol

Next Gallery

Anasuya Bharadwaj: చీరకట్టులో సింపుల్ లుక్స్ లో మనసు దోచుకుంటున్న అనసూయ.. వైరల్ అవుతున్న ఫొటోలు..!