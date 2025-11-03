Rashmika Mandanna : విజయ్ నీకు చాలా స్పెషల్ కదా.. అంటూ ఫైనల్గా రష్మిక ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ గురించి నిజం బయటపెట్టించేసిన హీరో..!

Vijay Rashmika: టాలీవుడ్లో అత్యంత పాపులర్ జంటల్లో ఒకరిగా పేరొందిన రష్మిక మందన్న..విజయ్ దేవరకొండ జంట మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచింది. ఈ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న బంధం గురించి చాలాకాలంగా అభిమానులు చర్చిస్తున్నారు. కానీ ఇద్దరూ ఇప్పటివరకు తమ రిలేషన్షిప్పై ఏదీ స్పష్టంగా చెప్పలేదు. అయితే వీళ్ళిద్దరికీ నిశ్చితార్థం కూడా జరిగిపోయింది అన్న వార్త మాత్రం తెగ వినిపిస్తోంది..
ఇటీవల దసరా పండుగ సమయంలో.. రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ నిశ్చితార్థం జరిగిందనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. సన్నిహిత వర్గాల సమాచారం ప్రకారం హైదరాబాద్లో.. ఇరు కుటుంబాల సమక్షంలో సింపుల్గా ఎంగేజ్మెంట్ జరిగిందని ప్రచారం జరిగింది. అయితే.. ఈ విషయంపై రష్మిక గానీ విజయ్ గానీ ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.
ఇదిలా ఉండగా, రష్మిక తాజాగా జగపతి బాబు హోస్ట్గా ఉన్న టాక్ షో ‘జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా’లో పాల్గొన్నారు. షోలో రష్మిక తన జీవితానికి సంబంధించిన పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. సరదాగా సాగిన ఈ కార్యక్రమంలో జగపతి బాబు ఆమెను “నీ జీవితంలో విజయ్ అనే పేరు ప్రత్యేకమైందిగా ఉంది కదా?” అని అడగగా.. రష్మిక మొదట ఆశ్చర్యపోయి తర్వాత చిరునవ్వుతో సమాధానం ఇచ్చింది.
“నీ జీవితంలో విజయ్ అనే పేరు చాలా స్పెషల్గా కనిపిస్తోంది. విజయ్ దేవరకొండ ఫ్రెండ్, విజయ్ సేతుపతి ఫ్యాన్.. దళపతి విజయ్ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్. అందుకే 'విజయ్', 'విజయము'ను సొంతం చేసుకున్నావా,” అని జగపతిబాబు అడిగిన వెంటనే రష్మిక.. ఆశ్చర్యపోయి ఆ తర్వాత నాకెందుకు.
ఆ తరువాత జగపతి బాబు రష్మిక చేతిలో ఉన్న ఉంగరాల గురించి అడిగారు. దానికి రష్మిక “ఇవి నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ రింగ్స్ సార్” అని సమాధానమిచ్చారు. దీనికి జగపతి బాబు “అందులో ఒకటి చాలా స్పెషల్ అయి ఉంటుందేమో!” అంటూ విజయ్ దేవరకొండను సూచిస్తూ పరోక్షంగా సెటైర్ వేశారు. ఆ ప్రశ్నకు రష్మిక కేవలం నవ్వుతోనే స్పందించింది.
ప్రస్తుతం రష్మిక వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. ఆమె నటించిన “ది గర్ల్ఫ్రెండ్” నవంబర్ 7న విడుదల కానుంది. మరోవైపు విజయ్ దేవరకొండతో కొత్త ప్రాజెక్ట్ గురించి టాక్ నడుస్తోంది. అభిమానులు మాత్రం “వీళ్లిద్దరూ ఎప్పుడు అధికారికంగా ప్రకటిస్తారో... ఆ రోజు టాలీవుడ్లో పండుగే!” అని అంటున్నారు.