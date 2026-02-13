Jagapathi Babu: రామ్ చరణ్ సినిమా వల్ల నన్ను ఎవరు పట్టించుకోలేదు.. జగపతిబాబు ఆశ్చర్యకర వ్యాఖ్యలు..!

Ram Charan: ప్రముఖ నటుడు జగపతి బాబు తాజాగా తన కొత్త సినిమా పెద్ది షూటింగ్ సందర్భంగా జరిగిన ఒక ఆసక్తికర సంఘటనను పంచుకున్నారు. ఈ సినిమాలో ఆయన అప్పలసూరి అనే పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఆ పాత్రకు సంబంధించిన వేషధారణలో ఒకసారి షూటింగ్ సెట్స్ బయటకు వెళ్లినా ఎవరూ తనను గుర్తుపట్టలేదని చెప్పారు.
జగపతిబాబు పెద్ది సినిమా అప్పుడు జరిగిన ఒక సంఘటన చెబుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరిచారు. ఆయన మాట్లాడుతూ “నేను పెద్ది సెట్స్ నుంచి అప్పలసూరి గెటప్లో రోడ్డు పక్కన ఉన్న టీ స్టాల్కి వెళ్లాను. కానీ ఎవరూ నన్ను గుర్తుపట్టలేదు. ఆ వీడియోను మేము షూట్ చేశాం. సినిమా విడుదలైన తర్వాత ఆ అందమైన వీడియోను షేర్ చేస్తాను.” ఈ వ్యాఖ్యలు వినగానే అభిమానుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.
ఇటీవల జగపతి బాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా పెద్ది టీమ్ ఆయన పాత్రకు సంబంధించిన పోస్టర్ను విడుదల చేసింది. ఈ సినిమాలో ఆయన పోషిస్తున్న “అప్పలసూరి” పాత్ర ముఖ్యమైన హైలైట్ అవుతుందని చిత్రబృందం తెలిపింది. ఈ చిత్రం 2026 ఏప్రిల్ 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
ఈ సినిమాలో రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తున్నారు. గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే యాక్షన్ డ్రామాగా ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. దర్శకుడు బుచ్చి బాబు సానా ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు, టీజర్ గ్లింప్స్ ప్రేక్షకుల్లో మంచి స్పందనను తెచ్చాయి.
ఇటీవల ఈ చిత్రబృందం ఢిల్లీ షెడ్యూల్ను పూర్తి చేసింది. సినిమాటోగ్రాఫర్ రత్నవేలు సెట్స్ నుండి కొన్ని ఫోటోలు పంచుకొని రామ్ చరణ్ నటనను ప్రశంసించారు. ముఖ్యమైన సన్నివేశాలు అక్కడ చిత్రీకరించబడ్డాయి. ప్రస్తుతం టాకీ పార్ట్ చివరి దశలో ఉంది. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి.
హైదరాబాద్లోని అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో ప్రత్యేకంగా భారీ సెట్ నిర్మించి ఒక హై ఇంటెన్సిటీ ఫైట్ సీన్ చిత్రీకరించారు. ప్రముఖ స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్ శామ్ కౌషల్ ఈ యాక్షన్ సన్నివేశానికి పని చేశారు. ఇది సినిమా ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుందని అంటున్నారు. వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాను వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై రూపొందిస్తున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్.. సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పిస్తున్నారు. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. శివ రాజ్కుమార్, దివ్యేందు శర్మ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఏఆర్ రెహ్మాన్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు.