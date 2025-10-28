Ramya Krishna: రమ్యకృష్ణ వల్లే నా లైఫ్ మారిపోయింది...మెంటలోడు అనేది..: జగపతిబాబు

Jagapathi Babu : సౌత్ సినిమాలో ఎలాంటి క్యారెక్టర్ అయినా చేయగలిగే అతి తక్కువ మంది హీరోయిన్స్ లో.. రమ్యకృష్ణ ముందు స్థానంలో ఉంటుంది. నరసింహ సినిమాతో పాన్ ఇండియా పరంగా తన ఏమిటో రుజువు చేసుకుంది ఈ నటి. ఇక ఈమధ్య కూడా బాహుబలి చిత్రంతో మరోసారి అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో రమ్యకృష్ణ.. గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు జగపతిబాబు
ఎన్నో సినిమాల ద్వారా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకునింది.. రమ్యకృష్ణ. రమ్యకృష్ణ నటించిన ఎన్నో సినిమాలు ఆమెకు పాన్ ఇండియా పరంగా పేరు తెచ్చుపడ్డాయి.. ముఖ్యంగా నరసింహ సినిమాతో అన్ని భాషల్లో పాపులర్ అయ్యింది.
ఇక ఆ తర్వాత దర్శకుడు కృష్ణవంశీని పెళ్లి చేసుకుంది రమ్యకృష్ణ. ఇక ఈ మధ్య రమ్యకృష్ణ జగపతిబాబు జయమ్ము నిశ్చయమురా షోకి వచ్చింది. ఆ షో లో రమ్యకృష్ణ గురించి జగపతిబాబు చెప్పిన మాటలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి.
జగపతిబాబు, రమ్యకృష్ణ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అన్న.. సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఇదే విషయాన్ని జగపతిబాబు చెబుతూ.. తన కెరియర్ మొత్తం రమ్యకృష్ణ వల్లే మారిపోయింది అని చెప్పారు. జగపతిబాబు ఒక షూటింగ్లో రమ్యకృష్ణతో ఉండగా.. నిర్మాత వచ్చి శుభలగ్నం ఆఫర్ ఇచ్చారంట.
అయితే తనకు డేట్స్ లేవని జగపతిబాబు ఆ నిర్మాతకు చెప్పగా.. వెంటనే రమ్యకృష్ణ వచ్చి.. నీకేమన్నా పిచ్చా నువ్వు ఒప్పుకో.. నీకోసం నేను డేట్స్ అడ్జస్ట్ చేస్తాను అని చెప్పిందంట. ఇక అలానే జగపతిబాబు శుభలగ్నం చేశారంట.
శుభలగ్నం సినిమా వల్లే జగపతిబాబుకి కెరియర్ మొత్తం మారిపోయింది అన్న విషయం .. మరోసారి జగపతిబాబు గుర్తుచేసుకుంటూ.. రమ్యకృష్ణ లేకపోతే తన కెరియర్ లేదు అనేలా చెప్పుకొచ్చారు. అయితే రమ్యకృష్ణ కొడుకు జగపతిబాబు పుట్టినరోజు తర్వాత రోజు పుట్టారని.. దాంతో ఈ మెంటలోడు బర్త్ డే రోజు పుట్టలేదు అని రమ్యకృష్ణ హ్యాపీ ఫీలైంది అని కూడా ఇద్దరూ తమాషాగా మాట్లాడుకున్నారు.