  • School Holiday: రేపు శుక్రవారం స్కూళ్లకు సెలవు..కాలేజీలు, ఆఫీసులు కూడా బంద్..ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం!

School Holiday: రేపు శుక్రవారం స్కూళ్లకు సెలవు..కాలేజీలు, ఆఫీసులు కూడా బంద్..ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం!

Jammu Kashmir Holiday: జమ్మూ కశ్మీర్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మార్చి 13న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సెలవును ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. జమాత్-ఉల్-విదా సందర్భంగా ఈ సెలవు ఇవ్వనున్నట్లు అందులో పేర్కొంది.
జమ్మూ కశ్మీర్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మార్చి 13న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సెలవును ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. జమాత్-ఉల్-విదా సందర్భంగా ఈ సెలవు ఇవ్వనున్నట్లు అందులో పేర్కొంది.

అయితే ఈ జమాత్-ఉల్-విదా ను తొలుత మార్చి 20న జరుపుకొనేందుకు ప్రభుత్వం సెలవు దినంగా నిర్ణయించింది.

తాజాగా ఈ తేదీని ముందుకు జరుపుతూ.. మార్చి 13న సెలవు ఇవ్వనున్నట్లు జమ్మూకశ్మీర్ ప్రభుత్వం తాజాగా ఉత్తర్వుల్లో తెలియజేసింది.

ప్రభుత్వం తాజాగా విడుదల చేసిన ఈ ఉత్తర్వుల అనుసారం జమ్మూ కశ్మీర్‌లోని స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు ఉండనుంది.

ఈ ప్రకటనతో విద్యార్థులతో పాటు వారి తల్లీదండ్రులు, ఉద్యోగులు సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

holiday news School Holiday JK Holiday on Mar 13 Jammu Kashmir juma tul wida holiday college holiday jamat ul vida 2026 holiday bank holiday update celebrating jumatul holiday in Jammu Kashmir

