School Holiday: రేపు శుక్రవారం స్కూళ్లకు సెలవు..కాలేజీలు, ఆఫీసులు కూడా బంద్..ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం!

Jammu Kashmir Holiday: జమ్మూ కశ్మీర్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మార్చి 13న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సెలవును ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. జమాత్-ఉల్-విదా సందర్భంగా ఈ సెలవు ఇవ్వనున్నట్లు అందులో పేర్కొంది.
అయితే ఈ జమాత్-ఉల్-విదా ను తొలుత మార్చి 20న జరుపుకొనేందుకు ప్రభుత్వం సెలవు దినంగా నిర్ణయించింది.
తాజాగా ఈ తేదీని ముందుకు జరుపుతూ.. మార్చి 13న సెలవు ఇవ్వనున్నట్లు జమ్మూకశ్మీర్ ప్రభుత్వం తాజాగా ఉత్తర్వుల్లో తెలియజేసింది.
ప్రభుత్వం తాజాగా విడుదల చేసిన ఈ ఉత్తర్వుల అనుసారం జమ్మూ కశ్మీర్లోని స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు ఉండనుంది.
ఈ ప్రకటనతో విద్యార్థులతో పాటు వారి తల్లీదండ్రులు, ఉద్యోగులు సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.