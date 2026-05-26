/Summer Holidays 2026: స్కూళ్లకు జూలై 22 వరకు వేసవి సెలవులు.. ఎండల తీవ్రతపై అక్కడి విద్యాశాఖ సంచలన నిర్ణయం!

Jammu Summer Vacation 2026: తెలుగు రాష్ట్రాలలో వేడి తీవ్రత ఎక్కువ అవుతోంది, మరోవైపు పాఠశాలలు మళ్ళీ ప్రారంభంకానున్నాయి. అయితే, కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ జూన్ 1వ తేదీ నుండి మొదలవుతాయి. కానీ, అక్కడ మాత్రం వేసవి సెలవులు 2026 జూలై 22వ తేదీ వరకు ఉంటాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం ఎండలు, వడగాలులు. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కొన్ని స్కూల్స్ త్వరగా రీ ఓపెన్ కాబోతున్నాయి. అయితే, ఎండల వేడికి ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు. కొన్ని ప్రైవేటు స్కూల్స్ కి జూన్ 1వ తేదీ నుండి స్కూల్స్ స్టార్ట్ అవుతుండటంతో తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రభుత్వం మాత్రం స్కూల్స్ సెలవులు ప్రకటించింది. అవి జూలై 22వ తేదీ వరకు ఉంటాయి. అక్కడ కూడా ఎండలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి. అందువల్ల స్కూల్స్ కి హాలిడేస్ ఇస్తున్నట్లు విద్యాశాఖ మంత్రి సకినా ఈ విషయాన్ని తెలియజేశారు.
అక్కడ 2026 జూన్ 1వ తేదీ నుంచి ప్రైమరీ క్లాస్ విద్యార్థులకు స్కూల్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఆరవ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు విద్యార్థులకు జూన్ 8వ తేదీ నుంచి హాలిడేస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అయితే, స్కూలు మొత్తానికి జూలై 22వ తేదీ వరకు హాలిడేస్ ప్రకటించారు.
ఎండల వేడిమి కారణంగా గవర్నమెంట్ ఈ ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా జమ్మూ పరిధిలోని స్కూల్స్ కి సమ్మర్ హాలిడేస్ ప్రకటిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి తెలియజేశారు. విద్యార్థులు సమ్మర్ హాలిడేస్ ని బాగా ఎంజాయ్ చేయాలని ఆమె చెప్పారు.
వాతావరణ శాఖ ప్రకారం జమ్మూలో 39.9 డిగ్రీల టెంపరేచర్ నమోదవుతోంది. ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీని వల్ల స్కూల్స్ కి హాలిడేస్ ఇచ్చారు. జమ్మూ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కూడా ఎండలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల పిల్లలు, వృద్ధులు ఎండలో తిరగకూడదని హెచ్చరించారు.
విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు కూడా పిల్లల్ని ఎప్పటికప్పుడు హైడ్రేటెడ్ గా ఉంచాలని, ఎండలో తిరగనివ్వకూడదని సమ్మర్ హాలిడేస్ లో కొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పారు. అంతేకాకుండా ఆగి ఉన్న కార్లలో పిల్లల్ని వదలకూడదని, అది ప్రమాదకరమని హెచ్చరించారు.
ఈ హాలిడేస్ జమ్మూ ప్రాంతంలోని ఎండలు ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాలకే వర్తిస్తాయని చెప్పారు. వాతావరణాన్ని బట్టి స్కూల్స్ కి హాలిడేస్ పొడిగించవచ్చు అని చెప్పారు. వేడి కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ హాలిడేస్ పొడిగించే అవకాశం ఉంది అని సమాచారం.