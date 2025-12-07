English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Jan Dhan: జన్ ధన్ ఖాతాల్లో లక్ష్మీదేవి తాండవం.. మొత్తం నిల్వ రూ.2.75 లక్షల కోట్లు

Jan Dhan: జన్ ధన్ ఖాతాల్లో లక్ష్మీదేవి తాండవం.. మొత్తం నిల్వ రూ.2.75 లక్షల కోట్లు

Value Of 2 75 Lakh Crores Of Jan Dhan Accounts Balance: భారతదేశ ప్రజలను బ్యాంకులు సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు తీసుకువచ్చిన పథకం జన్‌ధన్‌. ఈ పథకం ద్వారా పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు బ్యాంకు అకౌంట్లు తెరవగా ఇప్పుడు ఆ అకౌంట్లలో లక్ష్మీదేవీ తాండవం చేస్తోంది. ఎన్ని కోట్ల డబ్బులు ఉన్నాయో తెలుసా?
1 /6

దేశవ్యాప్తంగా జన్‌ ధన్‌ ఖాతాలు ప్రజలు తెరిచిన విషయం తెలిసిందే. కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బ్యాంకు వినియోగం పెంచాలనే సదుద్దేశంతో తీసుకువచ్చిన జన్‌ధన్‌ బ్యాంకు అకౌంట్‌ సత్ఫలితాలను ఇస్తోంది. తాజాగా ఆ బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఎంత డబ్బు ఉందనే విషయం బయటకు వచ్చింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

2 /6

జన్‌ధన్‌ బ్యాంకు ఖాతాల్లో అక్షరాల రూ.2.75 లక్షల కోట్ల నగదు నిల్వ ఉందని ఆర్థిక సేవల విభాగం కార్యదర్శి ఎం.నాగరాజు ప్రకటించారు. ఆ నగదును అకౌంట్ల వారీగా లెక్కగడితే ఒక్కో బ్యాంకు ఖాతాలో సగటున రూ.4,815లు ఉన్నట్లు భావించవచ్చని వివరించారు.

3 /6

2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు జన్‌ ధన్‌ ఖాతాల్లో రూ.3.67 లక్షల కోట్లు ప్రత్యక్ష నగదు బదిలీ పథకం ద్వారా లబ్ధిదారులకు బదిలీ అయినట్లు ఆర్థిక సేవల విభాగం అధికారులు ఓ కార్యక్రమంలో వెల్లడించారు.

4 /6

హైదరాబాద్‌లోని అడ్మినిస్ట్రేటివ్‌ స్టాఫ్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇండియాలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆర్థిక సేవల విభాగం కార్యదర్శి నాగరాజు కీలక ప్రసంగం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే జన్‌ధన్‌ ఖాతాల గణాంకాలు తన ప్రసంగంలో చెప్పారు.

5 /6

2014లో ప్రధానమంత్రి జన్‌ ధన్‌ యోజన పథకం ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ పథకం ద్వారా దాదాపు 57 కోట్ల మంది ప్రజలు బ్యాంకింగ్‌ వ్యవస్థలోకి వచ్చారు. 78.2 శాతం జన్‌ ధన్‌ ఖాతాలు గ్రామీణ, సెమీ-అర్బన్‌ ప్రాంతాల్లో ఉండడంతో గ్రామీణ భారతం బ్యాంకింగ్‌ వ్యవస్థను వినియోగించుకుంటోంది.

6 /6

జన్‌ధన్‌ ఖాతాల్లో 50 శాతం మహిళలవే ఉండడం విశేషం. అయితే అధికారంలోకి వచ్చాక నల్లధనం (అవినీతి) సొమ్మును ప్రజల ఖాతాల్లో వేస్తామని నరేంద్ర మోదీ ఇచ్చిన హామీ నెరవేరుస్తారనే ఆశతో ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున జన్‌ధన్‌ పథకాన్ని వినియోగించుకున్నారు. అధికారంలోకి వచ్చి పుష్కరం అవుతున్నా నల్లధనాన్ని ఇప్పటివరకు ఒక్క రూపాయి కూడా ప్రజల ఖాతాల్లో వేయలేదు.

Jan Dhan Yojana Savings Bank Customers bank account PMJDY Bank Account Holders Narendra Modi

Next Gallery

Eggs Daily: గుడ్డు ఆరోగ్యానికి వెరీగుడ్..! రోజుకు 2 గుడ్లు తింటే అద్భుతాలే