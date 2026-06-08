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Janhvi Kapoor: పెద్దిలో నా క్యారెక్టర్ నాకే సిగ్గుచేటు.. నిజం ఒప్పుకున్న జాన్వీ పాప..

Written ByVishnupriya
Published: Jun 08, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:05 PM IST

Janhvi Kapoor:రామ్ చరణ్ హీరోగా బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న పెద్ది సినిమా ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో వివాదాలకు దారి తీసింది. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ పాత్రను చూపించిన విధానంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. టీజర్, పోస్టర్లు విడుదలైన తర్వాత చాలా మంది నెటిజన్లు మహిళా పాత్రలను ఇలాంటి కోణంలో చూపించడం సరైంది కాదని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

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రామ్ చరణ్ తాజా సినిమా

కొంతమంది సోషల్ మీడియా యూజర్లు ఇప్పటికైనా దర్శకులు మహిళలను కేవలం ఆకర్షణ కోసం ఉపయోగించే పాత్రలుగా చూపించడం మానేయాలి.. అంటూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఈ వివాదం మరింత పెరగడంతో దర్శకుడు బుచ్చిబాబు కూడా తన ఉద్దేశం ఎవరినీ బాధపెట్టడం కాదని వివరణ ఇస్తూ జాన్వి కపూర్ ని చూపించిన విధానం పై క్షమాపణలు కూడా కోరారు.   

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టాలీవుడ్ వార్తలు

ఈ నేపథ్యంలో జాన్వీ కపూర్‌కు సంబంధించిన ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. సోషల్ మీడియాలో ఒక నెటిజన్ “Peddi is the most expensive disrespect ever paid to a leading woman in Indian cinema” అంటూ ఒక స్టేటస్ పెట్టాడు.   

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పెద్ది పాత్ర వివాదం

అనగా, "భారతీయ సినీ చరిత్రలో ఓ స్టార్ హీరోయిన్ పాత్రకు జరిగిన అత్యంత ఖరీదైన అవమానం పెద్ది” ఆ స్టేటస్‌కు జాన్వీ కపూర్ తన అధికారిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ నుంచి లైక్ చేసినట్లు స్క్రీన్‌షాట్లు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.  

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జాన్వి వైరల్ న్యూస్

దీంతో నెటిజన్లు ఈ విషయాన్ని వివిధ రకాలుగా విశ్లేషిస్తున్నారు. కొందరు జాన్వీ కూడా తన పాత్రపై పూర్తిగా సంతృప్తిగా లేదు అని ఈ పోస్ట్ ద్వారా బయటపడింది అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ పోస్ట్ లైక్ చేయడం ద్వారా తన పాత్ర తనకే సిగ్గుచేటు అని జాన్వి ఒప్పుకున్నట్టే అని అంటున్నారు.మరికొందరు ఒక పోస్ట్‌కు లైక్ చేయడం మాత్రమే ఆధారంగా తీసుకుని పెద్ద నిర్ణయాలకు రావడం సరికాదు అని అంటున్నారు.  

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జాన్వి కపూర్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్

అయితే జాన్వీ కపూర్ ఈ విషయంపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక వ్యాఖ్య చేయలేదు. ఆమె నిజంగా ఆ పోస్ట్‌లోని అభిప్రాయంతో ఏకీభవించిందా లేదా అనేది కూడా స్పష్టంగా తెలియదు. అందువల్ల సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ప్రచారాన్ని పూర్తిగా నిజమని చెప్పలేం.ఇక పెద్ది సినిమా విషయానికి వస్తే, ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ జంటను పెద్ద తెరపై చూడాలని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే తాజాగా వచ్చిన ఈ వివాదం మాత్రం సినిమాపై మరింత చర్చను పెంచింది. జాన్వీ లైక్ చేసిన ఆ పోస్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

TAGS:
Janhvi Kapoor
Peddi movie controversy
Peddi Janhvi Kapoor role
Ram Charan Peddi
Buchi Babu Sana
Janhvi Kapoor Instagram like
Peddi criticism
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