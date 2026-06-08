/Janhvi Kapoor: పెద్దిలో నా క్యారెక్టర్ నాకే సిగ్గుచేటు.. నిజం ఒప్పుకున్న జాన్వీ పాప..

Janhvi Kapoor:రామ్ చరణ్ హీరోగా బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న పెద్ది సినిమా ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో వివాదాలకు దారి తీసింది. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ పాత్రను చూపించిన విధానంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. టీజర్, పోస్టర్లు విడుదలైన తర్వాత చాలా మంది నెటిజన్లు మహిళా పాత్రలను ఇలాంటి కోణంలో చూపించడం సరైంది కాదని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
కొంతమంది సోషల్ మీడియా యూజర్లు ఇప్పటికైనా దర్శకులు మహిళలను కేవలం ఆకర్షణ కోసం ఉపయోగించే పాత్రలుగా చూపించడం మానేయాలి.. అంటూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఈ వివాదం మరింత పెరగడంతో దర్శకుడు బుచ్చిబాబు కూడా తన ఉద్దేశం ఎవరినీ బాధపెట్టడం కాదని వివరణ ఇస్తూ జాన్వి కపూర్ ని చూపించిన విధానం పై క్షమాపణలు కూడా కోరారు.
ఈ నేపథ్యంలో జాన్వీ కపూర్కు సంబంధించిన ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది. సోషల్ మీడియాలో ఒక నెటిజన్ “Peddi is the most expensive disrespect ever paid to a leading woman in Indian cinema” అంటూ ఒక స్టేటస్ పెట్టాడు.
అనగా, "భారతీయ సినీ చరిత్రలో ఓ స్టార్ హీరోయిన్ పాత్రకు జరిగిన అత్యంత ఖరీదైన అవమానం పెద్ది” ఆ స్టేటస్కు జాన్వీ కపూర్ తన అధికారిక ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ నుంచి లైక్ చేసినట్లు స్క్రీన్షాట్లు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
దీంతో నెటిజన్లు ఈ విషయాన్ని వివిధ రకాలుగా విశ్లేషిస్తున్నారు. కొందరు జాన్వీ కూడా తన పాత్రపై పూర్తిగా సంతృప్తిగా లేదు అని ఈ పోస్ట్ ద్వారా బయటపడింది అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ పోస్ట్ లైక్ చేయడం ద్వారా తన పాత్ర తనకే సిగ్గుచేటు అని జాన్వి ఒప్పుకున్నట్టే అని అంటున్నారు.మరికొందరు ఒక పోస్ట్కు లైక్ చేయడం మాత్రమే ఆధారంగా తీసుకుని పెద్ద నిర్ణయాలకు రావడం సరికాదు అని అంటున్నారు.