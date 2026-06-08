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Janhvi Kapoor Leaked Chat: "అవి చూపియద్దని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినలేదు.. శ్రీలీల విషయంలో వేరు".. జాన్వీ కపూర్ చాట్స్‌ లీక్!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 08, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:37 PM IST

Janhvi Kapoor Leaked Chat:రామ్ చరణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన పెద్ది సినిమా ప్రస్తుతం మంచి వసూళ్లతో పాటు వివాదాల కారణంగానూ వార్తల్లో నిలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ పాత్రను చూపించిన విధానంపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. తాజాగా జాన్వీ కపూర్‌కు సంబంధించినట్లు ప్రచారంలోకి వచ్చిన కొన్ని చాట్ స్క్రీన్‌షాట్లు ఈ వివాదాన్ని మరింత పెంచాయి.

Janhvi Kapoor viral chats1/6

పెద్ది సినిమా వివాదం

సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఆ చాట్స్‌లో జాన్వీ కపూర్ కొన్ని సన్నివేశాల విషయంలో అసౌకర్యంగా ఫీలైనట్లు కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా కొన్ని కెమెరా యాంగిల్స్, గ్లామర్ షాట్ల గురించి ఆమె అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినట్లు ఆ స్క్రీన్‌షాట్లలో ఉందని నెటిజన్లు చెబుతున్నారు. అయితే ఈ చాట్స్ నిజమా కాదా అనే విషయం ఇప్పటివరకు అధికారికంగా నిర్ధారణ కాలేదు."B**, నడుము చూపియద్దు అని చెప్పాను. అందుకు అతను చాలా ఫీల్ అయ్యారు. రామ్ చరణ్ సార్ మాత్రం చాలా మంచివారు. మళ్లీ అలా తీయద్దని అతనికి చెప్పాడు. నేను చాలా విషయాలను ఎదుర్కొంటున్నాను. వాళ్లకు అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను” అని తన మెసేజ్ల్లో జాన్వి కపూర్ పేర్కొన్నట్టు ఆ చాట్ లో ఉంది.

Peddi movie news2/6

రామ్ చరణ్ పెద్ది

ఈ చాట్ లీక్ వ్యవహారంలో సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ అవుతున్న మరో విషయం కూడా చర్చకు దారితీసింది. సినిమా షూటింగ్‌ల సమయంలో తల్లిదండ్రుల పాత్ర గురించి ప్రస్తావన వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. హీరోయిన్ శ్రీ లీల షూటింగ్‌లకు తరచూ తన తల్లితో కలిసి వస్తుందని జాన్వీ కపూర్ పేర్కొన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. అలాగే తన తండ్రి, ప్రముఖ నిర్మాత బోనీ కపూర్ షూటింగ్ సమయంలో తనతో ఉంటే పరిస్థితులు కొంత భిన్నంగా ఉండేవని కూడా ఆమె చెప్పినట్లు ఆ చాట్‌లో ఉన్నట్లు నెటిజన్లు షేర్ చేస్తున్నారు. 

Janhvi Kapoor role in Peddi3/6

పెద్ది మూవీ వార్తలు

పెద్ది విడుదలైన తర్వాత జాన్వీ పాత్రపై విమర్శలు వచ్చాయి. సినిమాలో ఆమె పాత్రకు సరైన ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదని, కేవలం హీరోయిన్‌గా మాత్రమే చూపించారని కొందరు ప్రేక్షకులు అభిప్రాయపడ్డారు. మరికొందరు మాత్రం ఇది ఒక కమర్షియల్ సినిమా కావడంతో ఇలాంటి అంశాలు సాధారణమే అని చెబుతున్నారు.ఈ వివాదం మధ్య సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ఒక పోస్ట్‌కు జాన్వీ కపూర్ లైక్ చేసినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఆ పోస్ట్‌లో సినిమాలో మహిళా పాత్రను తక్కువ చేసి చూపించారని విమర్శించారు. దీంతో జాన్వీ కూడా ఆ అభిప్రాయంతో ఏకీభవించిందా అనే చర్చ మొదలైంది.

Ram Charan Peddi4/6

జాన్వీ కపూర్ పాత్ర

పెద్ది విడుదలైన తర్వాత జాన్వీ పాత్రపై విమర్శలు వచ్చాయి. సినిమాలో ఆమె పాత్రకు సరైన ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదని, కేవలం హీరోయిన్‌గా మాత్రమే చూపించారని కొందరు ప్రేక్షకులు అభిప్రాయపడ్డారు. మరికొందరు మాత్రం ఇది ఒక కమర్షియల్ సినిమా కావడంతో ఇలాంటి అంశాలు సాధారణమే అని చెబుతున్నారు.ఈ వివాదం మధ్య సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ఒక పోస్ట్‌కు జాన్వీ కపూర్ లైక్ చేసినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఆ పోస్ట్‌లో సినిమాలో మహిళా పాత్రను తక్కువ చేసి చూపించారని విమర్శించారు. దీంతో జాన్వీ కూడా ఆ అభిప్రాయంతో ఏకీభవించిందా అనే చర్చ మొదలైంది.

Peddi movie controversy5/6

వైరల్ చాట్స్

నెటిజన్ల స్పందనలు కూడా భిన్నంగా ఉన్నాయి. కొందరు జాన్వీకి మద్దతు ఇస్తూ, మహిళా పాత్రలకు మరింత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని చెబుతున్నారు. మరోవైపు కొందరు ప్రేక్షకులు సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనే అభ్యంతరాలు చెప్పాల్సిందని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.ఇంకొందరు ఈ వివాదాన్ని కేవలం పెద్ది సినిమాకే పరిమితం చేయకూడదని అంటున్నారు. గతంలో కూడా అనేక భారతీయ సినిమాల్లో హీరోయిన్లను ఇలాంటి కోణాల్లో చూపించిన సందర్భాలు ఉన్నాయని గుర్తు చేస్తున్నారు. అందువల్ల ఇది మొత్తం సినిమా పరిశ్రమలో చర్చించాల్సిన అంశమని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Janhvi Kapoor controversy6/6

తెలుగు సినిమా వివాదం

అయితే ఇప్పటివరకు జాన్వీ కపూర్ ఈ లీక్ చాట్స్ గురించి అధికారికంగా స్పందించలేదు. అలాగే చిత్రబృందం కూడా ఈ వివాదంపై ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. అందువల్ల సోషల్ మీడియాలో ప్రచారంలో ఉన్న సమాచారం ఎంతవరకు నిజమో తెలియాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం పెద్ది సినిమా విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతుండగా, ఈ వివాదం మాత్రం ప్రేక్షకుల్లో కొత్త చర్చకు దారితీసింది. జాన్వీ లేదా చిత్రబృందం నుంచి అధికారిక స్పందన వచ్చిన తర్వాతే ఈ అంశంపై పూర్తి స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.

TAGS:
Janhvi Kapoor leaked chats
Janhvi Kapoor Controversy
Peddi movie controversy
Ram Charan Peddi
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Peddi Movie News

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