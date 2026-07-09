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Janhvi Kapoor Boyfriend: హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ కాబోయే భర్త ఇతనే! ఎట్టకేలకు ప్రియుడి పేరును బయటపెట్టిన బ్యూటీ!

Written ByHarish Darla
Published: Jul 09, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:46 PM IST

Janhvi Kapoor Boyfriend Shikhar Pahariya: ఇటీవలే 'పెద్ది' సినిమాతో అలరించిన బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్.. ఇప్పుడు మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. అయితే ఈ సారి సినిమాల గురించి కాదు. ఆమె వ్యక్తిగత విశేషం గురించి జాన్వీ కపూర్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. కొంతకాలంగా శిఖర్ పహారియాతో స్నేహంగా ఉన్న ఈ అందాల భామ.. ఇప్పుడు వీరి బంధం గురించి బహిరంగంగానే వెల్లడించింది. ఆమె తన ప్రియుడిపై ప్రేమను వ్యక్తపరిచి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. జాన్వీ మనసును దోచుకున్న ఈ శిఖర్ పహారియా ఎవరు? అతని నేపథ్యం ఏమిటి? అనే విషయాలను తెలుసుకుందాం.

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ప్రేమలో జాన్వీ కపూర్..

జాన్వీ కపూర్, ఆమె ప్రియుడు శిఖర్ పహారియా గత కొన్నేళ్లుగా డేటింగ్ చేస్తున్నారని గత కొన్నేళ్లుగా ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి. ఇదే క్రమంలో వీరిద్దరూ డిన్నర్ డేట్స్‌, వెకేషన్, ఆఖరికి తిరుమల ఆలయంలోనూ వీరిద్దరూ కలిసి కనిపించారు.

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ప్రేమలో జాన్వీ కపూర్..

ప్రముఖ షో 'కాఫీ విత్ కరణ్'లో శిఖర్ తన స్పీడ్ డయల్ లిస్ట్‌లో ఉన్నాడని హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ పరోక్షంగా సూచించింది. పలు సందర్భాలలో శిఖర్ పేరు ఉన్న నెక్లెస్ ధరించడం ద్వారా జాన్వీ కపూర్ పరోక్షంగా తన ప్రేమను ఒప్పుకుంది. 

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ప్రేమలో జాన్వీ కపూర్..

శిఖర్ పహారియా గురించి తెలియాలంటే.. జాన్వీ కపూర్ ప్రియుడిగా ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్న క్రమంలో అతడి గురించి పలువురు సమాచారం రాబడుతున్నారు. అతనికి బలమైన రాజకీయ, వ్యాపార నేపథ్యం ఉందనేది చాలా మందికి తెలియని రహస్యం. శిఖర్ పహారియా, మహారాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి, మాజీ కేంద్ర మంత్రి అయిన సీనియర్ రాజకీయవేత్త సుశీల్ కుమార్ షిండే మనవడు (కూతురి కుమారుడు). సంజయ్ పహారియా స్మృతి షిండే కుమారుడు.

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ప్రేమలో జాన్వీ కపూర్..

అయితే శిఖర్ పహారియాకు సినీ పరిశ్రమతో సంబంధం లేదు. శిఖర్ పహారియా ఒక ప్రొఫెషనల్ పోలో ఆటగాడు, ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త. అతను తన సోదరుడు వీర్ పహారియాతో కలిసి వినోదం, గేమింగ్ రంగానికి సంబంధించిన వ్యాపారాలను విజయవంతంగా నడుపుతున్నాడు. 

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ప్రేమలో జాన్వీ కపూర్..

చిత్ర పరిశ్రమలోకి ప్రవేశించడానికి ముందు జాన్వీ శిఖర్ పహారియాతో ప్రేమలో ఉండేదని బాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఆ తర్వాత వారిద్దరూ విడిపోయారని సమాచారం.. కానీ ఇప్పుడు మళ్లీ కలిశారట. ఆమె తండ్రి, ప్రముఖ నిర్మాత బోనీ కపూర్ కూడా శిఖర్ పహారియాతో జాన్వీ కపూర్ సంబంధానికి పచ్చజెండా ఊపారని అంటున్నారు. ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో బోనీ కపూర్ మాట్లాడుతూ, శిఖర్ పహారియా చాలా మంచివాడని, ఎల్లప్పుడూ మా కుటుంబానికి సన్నిహితంగా ఉంటాడని చెప్పారు.

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ప్రేమలో జాన్వీ కపూర్..

శిఖర్ పహారియా జాన్వీ కపూర్‌కు ప్రియుడు మాత్రమే కాకుండా.. అర్జున్ కపూర్‌కు కూడా మంచి స్నేహితుడని చెబుతున్నారు. ఈ మాటలు బాలీవుడ్‌లో రకరకాలుగా చర్చకు దారితీస్తున్నాయి. దీంతో, వీరిద్దరి పెళ్లికి కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి ఆమోదం లభించిందని బాలీవుడ్ వర్గాల్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. దీని ఆధారంగా, జాన్వీ కపూర్ త్వరలోనే మాజీ ముఖ్యమంత్రి కుటుంబంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కానీ దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం లేదు. 

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Janhvi Kapoor Shikhar Pahariya

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