Jahnvi Kapoor No Use of Tollywood: జాన్వీ కపూర్..శ్రీదేవి కూతురుగా సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టి తల్లి బాటలో అగ్ర కథానాయికగా రాణించాలని చూస్తుంది. అయితే హిందీలో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ చిత్రాలతో అలరిస్తున్న జాన్వీ కపూర్.. తెలుగులో బడా స్టార్స్ అయిన ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ల సరసన నటించిన ఈమె కెరీర్కు పెద్దగా ఉపయోగపడలేదు.
శ్రీదేవి కూతురుగా ఎంట్రీ ఇచ్చి కథానాయికగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది జాన్వీ కపూర్. అంతేకాదు కేవలం హిందీ చిత్రసీమకు పరిమితం కాకుండా ముందుగా తల్లికి స్టార్ స్టేటస్ ఇచ్చిన తెలుగు సినీ రంగాన్నే ఎంచుకుంది. అంతేకాదు తెలుగులో ముందుగా ఎన్టీఆర్ వంటి బడా స్టార్ హీరోతో ‘దేవర’ సినిమాతో పలకరించింది. ఈ సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ తన అంగాంగ ప్రదర్శనకు తప్ప ఈమె కెరీర్కు పెద్దగా ఉపయోగపడింది లేదు. ఈ సినిమాలో నటించి విమర్శల పాలైంది కూడా.
పెద్ది సక్సెస్ ..నో క్రెడిట్..
తాజాగా రామ్ చరణ్ కథానాయకుడిగా.. బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వంలో చేసిన ‘పెద్ది’ సినిమా మంచి టాక్ తెచ్చుకుంది. తెలుగులో మంచి సక్సెస్ అందుకున్నఈ సినిమా ఇతర భాషల్లో ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో పెద్దగా అలరించ లేకపోయింది. ఈ సినిమా సక్సెస్ క్రెడిట్ మొత్తం రామ్ చరణ్కే దక్కింది. కానీ ఇందులో కథానాయికగా నటించిన జాన్వీ కపూర్.. బీగ్రేడ్ కథానాయకగా తరహాలో నటించిందనే విమర్శలు ఎదుర్కొంది. పైగా ఈ సినిమాలో ఈమెది పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ రోల్ కూడా కాదు. దీంతో ఈ సినిమా సక్సెస్ అయినా.. అందులో జాన్వీకి పెద్దగా క్రెడిట్ దక్కలేదనే చెప్పాలి.
జాన్వీ కపూర్ కేవలం గ్లామర్ రోల్స్ కే ఫిక్స్ కాకుండా డిఫరెంట్ సినిమాలతో అలరించే ప్రయత్నం చేయడం విశేసం. కెరీర్ తొలినాళ్లలోనే ‘గుంజన్ సక్సేనా’ ‘మిలీ’, బవాల్, హోంబాండ్ సినిమాల్లో నటిగా మంచి మార్కులే పడ్డాయి.
గతేడాది జాన్వీ కపూర్ గ్లామర్ రోల్ చేసిన ‘పరమ్ సుందరి’, ‘సన్ని సంస్కారీ తులసీ కుమారి’ చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి సక్సెస్లనే అందుకున్నాయి. రీసెంట్ గా జాన్వీ కపూర్ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టి దాదాపు 8 యేళ్లు పూర్తి అవుతుంది. కథానాయికగా ఆమె కంటూ సెపరేట్ ఇమేజ్ ను మాత్రం తీసుకురాలేకపోయాయి. ‘పెద్ది’ చిత్రంలో అచ్చియమ్మ పాత్ర తనకు మంచి పేరు తీసుకొస్తుందని ఆశలు పెట్టుకున్నా.. అది అడియాసలే అయ్యాయి.
జాన్వీ కపూర్.. ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడిగా కొరటాల శివ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ‘దేవర’ మూవీతో తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అడుగు పెట్టింది. రీసెంట్గా రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ సినిమాతో పలకరించింది. త్వరలో మరో బడా హీరో సినిమాతో పలకరించబోతున్నట్టు సమాచారం. జాన్వీ కపూర్ ‘దడక్’ సినిమాతో హీరోయిన్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాన్నే నమోదు చేసింది. కానీ ఆ తర్వాత జాన్వీ యాక్ట్ చేసిన సినిమాలు ఎక్కువగా థియేటర్ లో కాకుండా.. ఓటీటీ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ వచ్చి మంచి సక్సెస్ అందుకున్నాయి.