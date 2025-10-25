Janhvi Kapoor: నలుగురు మగాళ్ల ముందు ఆ పనిచేయలేను.!. జాన్వీకపూర్ ఎమోషనల్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Janhvi kapoor latest news: అమ్మాయిలు ఉంటే ఎంతో ఓపెన్ గా మాట్లాడతానని, మూవీ ఇండస్ట్రీలో తాను కూడా బంధుప్రీతి, పురుషాధిక్యత డామినేషన్ ను ఎదుర్కొన్నానంటూ జాన్వీకపూర్ ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఆమె చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
జాన్వీకపూర్ ఇటీవల కాలంలో తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. కొన్నిసార్లు తన మూవీస్ విషయంలో హల్ చల్ చేస్తే, మరికొన్నిసార్లు పెళ్లి, డేటింగ్ అంటూ రూమర్స్ తో నెట్టింట ట్రెండింగ్ లో ఉంటున్నారు.
ఈ క్రమంలో జాన్వీకపూర్ తాజాగా.. రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం ‘సన్నీ సంస్కారి కీ తులసి కుమారి’ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. ఇది మిక్సిడ్ టాక్ తో ముందుకు వెళ్తుంది. అయితే.. తాజాగా.. జాన్వీపాప.. ‘టూ మచ్ విత్ కాజోల్ అండ్ ట్వింకిల్’ టాక్ షోలో పాల్గొన్నారు. తనకు ఇండస్ట్రీలో తొలుత ఎదురైన చేదు అనుభవాల్ని గురించి షాకింగ్ విషయాల్ని వెల్లడించారు.
ముఖ్యంగా.. బాలీవుడ్లో బంధుప్రీతి , పురుషాధిక్యతను తాను ఎదుర్కొన్నట్లు చెప్పారు. పురుషాధిక్య ప్రపంచంలో గెలుచుకురావాలంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మౌనంగా ఉండాల్సి వస్తుందన్నారు. తాను కూడా దీనికి అతీతం కాదని, ఎన్నోసార్లు మౌనంగా ఉన్నానని చెప్పారు.
నలుగురు మహిళలు ఉన్న ప్రదేశంలో నేను ధైర్యంగా నా అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేయగలనని కానీ అదేప్లేస్ లో.. నలుగురు పురుషులు ఉంటే నా అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేయలేనన్నారు. కొన్నిసార్లు వారు నొచ్చుకోకుండా మాట్లాడాల్సి ఉంటుందన్నారు.
కొన్నిసార్లు.. మనల్ని మనం తక్కువ చేసుకోవాలి. ఎంత గొప్పగా నటించే కెపాసిటీ ఉన్నా అవతలి వారి కోసం కొంచెం తగ్గి నటించాల్సి వస్తుందన్నారు. అలాగే మరికొన్నిసార్లు మనకు నచ్చని విషయాలను ‘ఇది నాకు నచ్చలేదు.. నేను చేయను’ అని చెప్పే బదులు. నాకు అర్థం కావడం లేదు అని చెప్పాల్సిన సిట్యూవేషన్స్ కూడా ఎదుర్కొన్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు.
మరోవైపు జాన్వీపాప.. రామ్చరణ్-బుచ్చిబాబు దర్శకత్వంలో రానున్న ‘పెద్ది’ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శ్రీలంకలో జరుగుతోంది. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది మార్చి 27న విడుదల కానుంది.