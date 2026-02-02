Janhvi Kapoor Relationship : జాహ్నవి కపూర్ తాజాగా తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం బాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. చాలా కాలంగా కొనసాగిన.. బంధానికి ఆమె ఫుల్ స్టాప్ పెట్టిందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. కెరీర్ను స్వతంత్రంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ఆలోచనతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు సమాచారం.
బాలీవుడ్లో మరోసారి జాహ్నవి కపూర్ హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఆమెకు కరన్ జోహార్ తో.. ఉన్న సంబంధానికి ఈ హీరోయిన్ బ్రేకప్ చెప్పేసింది. అన్న వార్తలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇవి కాస్త సోషల్ మీడియా, సినిమా వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
జాహ్నవి కపూర్ బాలీవుడ్ సినిమాలతో పాటు, ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియా టాప్ హీరోలతో కూడా సినిమాలు చేస్తూ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటోంది. అయితే ఆమె సినీ ప్రయాణం మొదట్లో.. కరణ్ జోహర్ పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనది. జాహ్నవి తొలి సినిమా ధడక్ ను కరణ్ జోహర్నే నిర్మించారు. ఆ సినిమా ద్వారా ఆమెకు బాలీవుడ్లో.. మంచి ఎంట్రీ లభించింది.
అదే కాకుండా..గుంజన్ సక్సేనా, మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ మాహీ, హోంబౌండ్ వంటి సినిమాల్లో కూడా జాహ్నవి.. కరణ్ జోహర్తో కలిసి పనిచేసింది. ప్రారంభ దశలో జాహ్నవికి కరణ్ నుంచి పూర్తి మద్దతు లభించిందని.. ఇండస్ట్రీలో చాలామంది చెబుతూ ఉంటారు. ఆమె కరణ్ జోహర్కు చెందిన టాలెంట్ మేనేజ్మెంట్ సంస్థ కలెక్టివ్ ఆర్టిస్ట్స్ నెట్వర్క్తో కూడా పనిచేసింది.
అయితే తాజా రిపోర్ట్స్ ప్రకారం..జాహ్నవి ఇప్పుడు ఆ టాలెంట్ ఏజెన్సీని విడిచిపెట్టిందట. ఇకపై తన కెరీర్ను తానే స్వతంత్రంగా చూసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్టు సమాచారం. ఈ నిర్ణయమే జాహ్నవి కరణ్ జోహర్తో దూరమైందా.. అనే అనుమానాలకు కారణమైంది.
ఇప్పటివరకు ఈ విషయంపై జాహ్నవి గానీ, కరణ్ జోహర్ గానీ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. కాబట్టి ఇది పూర్తిగా నిజమా.. లేక కేవలం గాసిప్సా అనే స్పష్టత లేదు. సినీ పరిశ్రమలో ఇలాంటి మార్పులు సాధారణమే. మొత్తం పైన జాహ్నవి కపూర్ తన కెరీర్పై పూర్తి దృష్టి పెట్టి ముందుకు సాగుతున్నట్టు కనిపిస్తోంది. కరణ్ జోహర్తో ఆమె సంబంధం పూర్తిగా ముగిసిందా, లేక ఇది కేవలం ప్రొఫెషనల్ మార్పేనా అన్నది కాలమే చెప్పాలి. అప్పటివరకు ఈ వార్తలు బాలీవుడ్లో ఆసక్తిని కలిగిస్తూనే ఉంటాయి.