Janhvi Kapoor: ఫ్లోరల్ డ్రెస్‌లో క్యూట్ లుక్స్‌తో జాన్వీ కపూర్.. చూపులతోనే మతి పోగొట్టేస్తుందిగా..!

Janhvi Kapoor Photos: బాలీవుడ్, టాలీవుడ్ సినిమాలతో ప్రస్తుతం బిజీబిజీగా గడుపుతోంది హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్. ఎప్పుడూ సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే జాన్వీ కపూర్.. తాజాగా ఫ్లోరల్ డ్రెస్‌లో షేర్ చేసిన ఫొటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. 
 
దఢక్ మూవీతో సినీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది దివంగత నటి శ్రీదేవి కూతురు జాన్వీ కపూర్. బాలీవుడ్‌లో వరుస సినిమాలతో దూసుకెళ్తున్న జాన్వీ.. పలు కమర్షియల్ సినిమాలతో పాటు లేడీ ఓరియెంటెడ్ మూవీస్ లోనూ నటిస్తూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.  

ఇక రీసెంట్‌గా దేవర సినిమాతో టాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన జాన్వీ కపూర్.. ఇక్కడ కూడా భారీ క్రేజ్‌ని అందుకుంది. తన అందచందాలతో తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసు దోచేసింది. రామ్‌చరణ్ పెద్ది సినిమాలో కూడా జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.  

జాన్వీ తాజాగా రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం పరమ్ సుందరిలో నటించింది. ఈ సినిమాలో హీరోగా సిద్దార్థ్ మల్హోత్రా నటించాడు. ఈ నెల 29న మూవీ రిలీజ్ కానుంది.  

పరమ్ సుందరి సినిమా ప్రమోషన్ల కోసం ఎప్పటికప్పుడూ ఫొటోషూట్స్‌ చేస్తూ.. వాటిని సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకుంటూ బిజీగా గడుపుతోంది ఈ బ్యూటీ.   

తాజాగా సున్ మేరే యార్ వే అని అతడు అన్నప్పుడు నా ముఖం ఇలా ఉంటుంది అనే క్యాప్షన్‌తో.. ఫ్లోరల్ డ్రెస్‌లో జాన్వీ కపూర్ షేర్ చేసిన ఫొటోలు.. ఇప్పుడు కుర్రాళ్ల మతిని పోగొడుతున్నాయి.  

ఇక జాన్వీ ఫొటోలు చూసిన నెటిజన్లు లవ్, హార్ట్ ఎమోజీలతో.. సూపర్ ప్రెట్టీ, లుకింగ్ గార్జియస్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.   

సినీ ఇండస్ట్రీలో భారీ రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్న బ్యూటీల్లో ఒకరిగా జాన్వీ కపూర్ కూడాఉంది. చిన్నవయసులోనే కోట్ల రూపాయిలను, భారీగా ఆస్తిపాస్తులను కూడబెట్టింది ఈ అమ్మడు.    

