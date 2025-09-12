Janhvi Kapoor Photos: వరుస సినిమాలతో దూసుకెళ్తోంది హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్. ఎప్పుడూ సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే జాన్వీ కపూర్.. తాజాగా టొరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కి అటెండ్ అయిన ఫొటోలను షేర్ చేసింది. జాన్వీ షేర్ చేసిన ఈ ఫొటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
దఢక్ సినిమాతో బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి సోగకళ్ల సుందరి జాన్వీ కపూర్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇటీవలే సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రాతో కలిసి పరమ్ సుందరీలో నటించి హిట్ కొట్టింది.
ఇక జాన్వీ కపూర్ నటించిన హోమ్ బౌండ్ మూవీ మే 21న రిలీజ్ కాగా.. ఇప్పుడు టొరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో ప్రదర్శించారు. ఇది గాలా ప్రజెంటేషన్స్ విభాగంలో ఎంపికైంది.
50వ టొరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కి హాజరైనా జాన్వీ.. తన ఫ్యాషన్, లుక్తో అందరినీ ఫిదా చేసేసింది.
ఈ ఈవెంట్లో మొత్తం 23 రకాల లుక్స్తో జాన్వీ దర్శనమిచ్చింది. ఒక్కో లుక్లో జాన్వీ తనదైన స్టైల్లో మార్క్ను క్రియేట్ చేసింది.
ఇక జాన్వీ ఫొటోలు చూసిన నెటిజన్లు హార్ట్ ఎమోజీలతో సూపర్ ప్రెట్టీ, లుకింగ్ గార్జియస్ అంటూ రకరకాల కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
దఢక్ మూవీలో లవ్ బర్డ్స్గా కనిపించి సూపర్ హిట్ సొంతం చేసుకున్నారు ఇషాన్ ఖట్టర్, జాన్వీ.. హోమ్బౌండ్ సినిమాలో కూడా కలిసి నటించారు.
దేవర సినిమాతో టాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన జాన్వీ కపూర్.. ఇక్కడ కూడా భారీ క్రేజ్ని అందుకుంది. తన అందచందాలతో తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసు దోచేసింది. రామ్చరణ్ పెద్ది సినిమాలో కూడా జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది.