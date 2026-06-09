/Jhanvi Kapoor: పెద్ది షూటింగ్లో జరిగిన సంచలన విషయాలను బయటపెట్టిన జాన్వి కపూర్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్.. ఆమె వద్దన్నా వినలేదు!

Jhanvi Kapoor:రామ్ చరణ్ హీరోగా, జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటించిన పెద్ది సినిమా విడుదలైన తర్వాత జాన్వీ పాత్రపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా సినిమాలో ఆమె పాత్రను చూపించిన విధానం, కొన్ని కెమెరా యాంగిల్స్పై సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో జాన్వీ కపూర్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ సవ్లీన్ కౌర్ మంఛందా ఆమెకు మద్దతుగా నిలిచారు.
జాన్వి కపూర్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ సవ్లీన్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో ఒక పోస్ట్ను షేర్ చేశారు. ఆ పోస్ట్లో జాన్వీ సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలోనే కొన్ని షాట్లపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. మహిళలను అతిగా గ్లామరస్గా చూపించే విధానాన్ని ఆమె గతంలో కూడా వ్యతిరేకించిందని అందులో తెలిపారు.ఆ పోస్ట్లో ఒక నటిని ఆమె ఎంచుకున్న పాత్రల కోసం విమర్శించడం చాలా సులభం. కానీ వాస్తవానికి జాన్వీ కొన్ని షాట్లపై ముందుగానే ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది అని పేర్కొన్నారు. అలాగే తన వృత్తిపరమైన హద్దులను ఆమె స్పష్టంగా తెలియజేసింది. అయినప్పటికీ ఆ దృశ్యాలను ఫైనల్ ఎడిట్లో ఉంచారు అని కూడా పేర్కొన్నారు.
ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న కొన్ని చాట్ స్క్రీన్షాట్లు కూడా ఈ వివాదాన్ని మరింత పెంచాయి. అవి నిజమా కాదా అనే విషయంపై అధికారికంగా ఎలాంటి స్పష్టత లేకపోయినా, వాటిలో జాన్వీ కొన్ని సన్నివేశాల చిత్రీకరణపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు కనిపిస్తోంది.
ఒక వైరల్ చాట్లో జాన్వీ ఇలా చెప్పినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. "రొమ్ములు, నడుము భాగాలపై ప్రత్యేక షాట్లు వద్దని నేను ముందే చెప్పాను. రామ్ సర్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు. ఇకపై అలాంటి యాంగిల్స్ తీయవద్దని ఆయన కూడా గట్టిగా చెప్పారు. దాంతో ఆయనకు కోపం వచ్చింది" అని ఆ సందేశంలో ఉన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు.
సినిమా విడుదలైన తర్వాత ప్రేక్షకులు ముఖ్యంగా అచ్చియమ్మ పాత్ర పరిచయ సన్నివేశాలపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. పాత్రను బలంగా చూపించాల్సిన చోట ఆమె శరీర భాగాలపై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టారని విమర్శించారు. అంతేకాకుండా కథలోని మరికొన్ని సన్నివేశాలు కూడా ప్రేక్షకుల ఆగ్రహానికి కారణమయ్యాయి.
ఈ వివాదం నేపథ్యంలో దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా స్పందించారు. ప్రేక్షకుల అభిప్రాయాలను గౌరవిస్తున్నామని, ఎవరికైనా సినిమా వల్ల అసౌకర్యంగా అనిపించి ఉంటే క్షమాపణలు కోరుతున్నామని తెలిపారు. అలాగే విమర్శలు వచ్చిన కొన్ని భాగాల్లో మార్పులు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించారు.అయితే వివాదాలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ పెద్ది బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం మంచి వసూళ్లతో దూసుకుపోతోంది. రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం దేశవ్యాప్తంగా భారీ కలెక్షన్లు సాధిస్తూ విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది.