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Janhvi Kapoor Net Worth: జాన్వీ కపూర్ ఇల్లు చూశారా..రూ.65 కోట్ల డూప్లెక్స్‌లో అడుగడుగునా శ్రీదేవి జ్ఞాపకాలే!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 13, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:03 PM IST

Janhvi Kapoor Net Worth:జాన్వీ కపూర్ ముంబై బాంద్రాలోని రూ.65 కోట్ల డూప్లెక్స్‌ ఇప్పుడు మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. విశాలమైన ఇంటితో పాటు శ్రీదేవి ఫొటోలు, జ్ఞాపకాలు, ప్రత్యేక ఇంటీరియర్ డిజైన్ ఈ ఇంటికి మరింత భావోద్వేగాన్ని తీసుకొచ్చాయి.

Janhvi Kapoor Rs 65 Crore House1/5

జాన్వీ కపూర్ ఇల్లు

బాలీవుడ్ నటి Janhvi Kapoor ముంబైలోని బాంద్రా ఇంటి గురించి మరోసారి ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. సుమారు రూ.65 కోట్ల విలువైన ఈ విలాసవంతమైన డూప్లెక్స్‌లో ఖరీదైన ఇంటీరియర్స్‌తో పాటు కుటుంబ జ్ఞాపకాలకు కూడా ప్రత్యేక స్థానం ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా దివంగత నటి శ్రీదేవి జ్ఞాపకాలు ఇంటిలోని ప్రతి భాగంలో కనిపించడం విశేషం.2022 నవంబర్‌లో జాన్వీ బాంద్రాలో సుమారు 8,669 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ డూప్లెక్స్‌ను కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం. ఈ ఇంటిలో ప్రైవేట్ గార్డెన్‌తో పాటు ఐదు కార్లను పార్క్ చేసుకునే సదుపాయం కూడా ఉంది. ఏషియన్ పెయింట్స్ కోసం చేసిన హోమ్ టూర్‌లో జాన్వీ స్వయంగా తన ఇంటి ప్రత్యేకతలను అభిమానులతో పంచుకుంది.

Janhvi Kapoor House Tour2/5

జాన్వీ కపూర్ నెట్ వర్త్

ఇంటి లివింగ్ రూమ్‌ను ఓపెన్-ప్లాన్ డిజైన్‌లో రూపొందించారు. మార్బుల్ ఫ్లోరింగ్, పెద్ద కిటికీలు, న్యూట్రల్ కలర్ ఇంటీరియర్స్ ఇంటికి క్లాసీ లుక్‌ను తీసుకొచ్చాయి. మధ్యలో కాఫీ టేబుల్ చుట్టూ సోఫాలు, కుర్చీలు ఏర్పాటు చేశారు. డైనింగ్ ఏరియాలో పది మంది కూర్చునే టేబుల్‌తో పాటు అందమైన గ్లాస్ షాండ్లియర్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులు ఎక్కువ సమయం ఇక్కడే గడుపుతారని జాన్వీ చెప్పింది.  

Janhvi Kapoor Net Worth3/5

జాన్వీ కపూర్ హౌస్ టూర్

ఇంట్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించే మరో ప్రత్యేక వస్తువు శ్రీదేవి స్వయంగా గీసిన పెయింటింగ్. ఎంతో భావోద్వేగంతో కూడిన ఈ పెయింటింగ్‌ను జాన్వీ ఎంతో జాగ్రత్తగా భద్రపరుచుకుంది. అంతేకాదు, ఇంటి కారిడార్లలో పాత కుటుంబ ఫొటోలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఫొటోలు ఇంటికి ప్రత్యేకమైన ఎమోషనల్ టచ్‌ను అందిస్తున్నాయి.జాన్వీకి ఈ ఇల్లు కేవలం ఖరీదైన ఆస్తి మాత్రమే కాదు. తల్లి శ్రీదేవితో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసే ప్రదేశం కూడా. శ్రీదేవి ఈ ఇంట్లో నివసించకపోయినా.. ఆమె జ్ఞాపకాలు, ఆమె ఉనికి ఎప్పుడూ తనతోనే ఉన్నట్లు అనిపిస్తుందని జాన్వీ హోమ్ టూర్ సందర్భంగా చెప్పింది.

Janhvi Kapoor House4/5

రూ.65 కోట్ల ఇల్లు

ఇంటి పై అంతస్తులోని ఓ లివింగ్ రూమ్‌ను శ్రీదేవి గతంలో నివసించిన అపార్ట్‌మెంట్‌ను గుర్తుచేసేలా డిజైన్ చేశారు. అక్కడి ఫర్నిచర్, సోఫాలు, కుషన్ల ఎంపిక కూడా పాత ఇంటి వాతావరణాన్ని తలపించేలా ఉంది. జాన్వీ బెడ్‌రూమ్‌లోని ఓ గోడపై బోనీ కపూర్, శ్రీదేవి, ఖుషీ, అన్షులా, అర్జున్ కపూర్‌ల కుటుంబ ఫొటోలను ఏర్పాటు చేశారు.ఇంటి బయట ఉన్న ప్రైవేట్ గార్డెన్, అవుట్‌డోర్ ఏరియా కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. యోగా, మెడిటేషన్ కోసం ఈ ప్రాంతాన్ని ఉపయోగిస్తామని జాన్వీ తెలిపింది. నీటి శబ్దం తనకు ఎంతో ప్రశాంతతను ఇస్తుందని చెప్పింది. టెర్రకోట రంగు గోడలు, పచ్చదనం ఈ ప్రాంతానికి మరింత అందాన్ని తీసుకొచ్చాయి.

Janhvi Kapoor5/5

జాన్వీ కపూర్ డూప్లెక్స్

అవుట్‌డోర్ కిచెన్, బార్, బార్బెక్యూ ఏరియా కూడా ఇంట్లో ఉన్నాయి. కుటుంబ వేడుకలకు ఈ ప్రదేశం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుందని జాన్వీ చెప్పింది. ఇక్కడ క్రికెట్ ఆడిన సమయంలో గోడలు, కిటికీలు పగిలిపోతాయేమోనని తన తండ్రి బోనీ కపూర్ ఆందోళన చెందేవారని సరదా విషయాన్ని కూడా ఆమె గుర్తుచేసుకుంది.మొత్తంగా చూస్తే.. జాన్వీ కపూర్ బాంద్రా డూప్లెక్స్ విలాసవంతమైన ఇంటీరియర్స్‌తో ఆకట్టుకోవడమే కాకుండా, కుటుంబ అనుబంధాలు, ముఖ్యంగా శ్రీదేవి జ్ఞాపకాలతో ఎంతో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది.

TAGS:
Janhvi Kapoor
Janhvi Kapoor House
Janhvi Kapoor Net Worth
Janhvi Kapoor House Tour
Janhvi Kapoor Rs 65 Crore House

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