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Janhvi Kapoor: హీరోయిన్ అనుమతి లేకుండా బాడీనీ చూపిస్తూ సెక్సువలైజ్ చేయడం తప్పు: జాన్వి కపూర్

Written ByVishnupriya
Published: Jun 09, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:14 PM IST

Janhvi Kapoor:రామ్ చరణ్ నటించిన పెద్ది సినిమా ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు సాధిస్తోంది. అయితే సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ పోషించిన అచ్చియమ్మ పాత్రపై సోషల్ మీడియాలో చర్చ కొనసాగుతోంది. కొందరు ప్రేక్షకులు ఆ పాత్రను అవసరానికి మించి గ్లామర్ కోణంలో చూపించారని అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జాన్వీ కపూర్ గతంలో చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు మళ్లీ వైరల్ అవుతున్నాయి.

Peddi Movie Controversy1/5

బుచ్చిబాబు సాన

బాలీవుడ్ కి ఇచ్చిన పాత ఇంటర్వ్యూలో జాన్వీ కపూర్ సినిమాల్లో మహిళల పాత్రల గురించి తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించింది. ఆమె మాట్లాడుతూ, "మనం ఏ పాత్ర చేయాలనేది ముందే అంగీకరిస్తాం. గ్లామర్ సన్నివేశాలు కూడా కథలో భాగంగా ఉంటే వాటికి ఓకే చెబుతాం. కానీ ఒక నటిని కేవలం ఆమె శరీరాన్ని మాత్రమే చూపించేలా ప్రదర్శించడం సరైన విషయం కాదు" అని చెప్పింది.  

Ram Charan Peddi2/5

పెద్ది సినిమా వార్తలు

ఇంటర్వ్యూలో జాన్వీ మరో ఆసక్తికర విషయం కూడా చెప్పింది. షూటింగ్ సమయంలో తనకు అసౌకర్యంగా అనిపించే కెమెరా యాంగిల్స్ ఉంటే ఇప్పుడు స్పష్టంగా చెప్పగలుగుతున్నానని వెల్లడించింది.  

Janhvi Kapoor Interview3/5

"గతంలో కొన్నిసార్లు నో చెప్పడానికి భయపడేదాన్ని. ఇప్పుడు మాత్రం నాకు నచ్చని షాట్ల గురించి మర్యాదగా నా అభిప్రాయాన్ని చెబుతాను" అని జాన్వీ పేర్కొంది.

Achiyamma Role4/5

వైరల్ కామెంట్స్

పెద్ది సినిమాలో అచ్చియమ్మ పాత్రకు సంబంధించిన కొన్ని సన్నివేశాలపై ప్రేక్షకుల నుంచి విమర్శలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా హీరోయిన్ పాత్రను కథ కంటే గ్లామర్‌కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చి చూపించారనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఈ చర్చ పెరగడంతో దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సాన సోషల్ మీడియాలో క్షమాపణలు కూడా చెప్పారు. ప్రేక్షకుల అభిప్రాయాలను గౌరవిస్తూ కొన్ని అభ్యంతరకర సన్నివేశాలను తొలగించే నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.  

Janhvi Kapoor Viral Comments5/5

జాన్వీ కపూర్ ఇంటర్వ్యూ

ప్రస్తుతం జాన్వీ కపూర్ గతంలో చెప్పిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ అవుతున్నాయి. ఆమె అప్పట్లో చెప్పిన మాటలను ఇప్పుడు పెద్ది వివాదంతో పోలుస్తూ నెటిజన్లు చర్చిస్తున్నారు. దీంతో జాన్వీ పాత ఇంటర్వ్యూ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది.

TAGS:
Janhvi Kapoor
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Tollywood news

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