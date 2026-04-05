Janhvi Kapoor Paparazzi: "ప్రైవేట్ పార్ట్స్ జూమ్ చేస్తున్నారు ఎందుకు?" హాట్ ఫొటోలపై జాన్వీ కపూర్ గరంగరం!

Janhvi Kapoor Paparazzi Controversy: బాలీవుడ్ నటి జాన్వీ కపూర్ ఇటీవల తన శరీరాన్ని జూమ్ చేసి ఫోటోలు, వీడియోలు తీస్తున్న ఓ ఫొటోగ్రాఫర్పై ఆమె మండిపడ్డారు. పాపరాజీ కల్చర్ పట్ల ఆమె తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పాపరాజీ(ఫొటోగ్రాఫర్లు) తమ శరీరాన్ని జూమ్ చేస్తూ ఫొటోలు తీయడంపై ఆమె అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
సినిమా ప్రపంచంలో కెమెరాలు, ఫ్లాష్లైట్ల వెలుగులు ఎప్పూడూ కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. ఎందుకంటే సినీ సెలబ్రిటీలు రోజూ ఏం చేస్తుంటారనే ఆతృత కారణంగా వారు ఏ చేసినా పెద్ద వార్తగా మిగిలిపోతుంది.
బాలీవుడ్ హీరోయిన్లు అయితే కనీసం జిమ్కి వెళ్లినా, తినడానికి హోటల్కు వెళ్లినా.. షాపింగ్ వెళ్లినా పపరాజీ (ఫొటోగ్రాఫర్లు) వెంటాడుతూనే ఉంటారు.
ముఖ్యంగా హీరోయిన్ల గ్లామర్పై ఎక్కువ కెమెరాలు చూపెడుతూ డబ్బును ఆర్జిస్తున్నారు. అయితే ఇలాంటి కల్చర్పై శ్రీదేవి కూతురు జాన్వీ కపూర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
గ్లామర్ రంగంలో ఫొటోలు, ఆటోగ్రాఫర్లు సాధారణమే. అయితే అది కూడా ఓ హద్దు వరకు మాత్రమే. తాజాగా బాలీవుడ్ హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ ఇలాంటి ఓ ఘటన వెంటాడింది.
ఆమె తరచూ తన ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ.. అభిమానులకు దగ్గరగా ఉంటుంది.
అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో పాపరాజీలు ఆమె జిమ్కు వెళ్లే సమయంలో ఆమె అందాలను జూమ్ చేసి మరీ వీడియోలు రికార్డు చేస్తున్నారు. ఇదే విషయమై సదరు వ్యక్తికి సీక్రెట్గా వార్నింగ్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.