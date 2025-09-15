English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Janhvi Kapoor: హాట్ హాట్ ఫోజులతో కుర్రకారుకు నిద్రలేకుండా చేస్తోన్న జాన్వీ కపూర్.. లేటెస్ట్ పిక్స్ చూస్తే మైండ్ బ్లోయింగ్..

Jahnvi Kapoor hot photoshoot: జాన్వీ కపూర్.. శ్రీదేవి కూతురుగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకునే పనిలో పడింది. అంతేకాదు తల్లి బాటలో సౌత్ ‘దేవర’ మూవీతో సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టింది. అంతేకాదు తెలుగులో వరుస అవకాశాలతో దూసుకుపోతుంది. 

 
జాన్వీ కపూర్.. 1997 మార్చి 6న శ్రీదేవి, బోనీ కపూర్ లకు ముంబైలో  జన్మించింది. అమ్మ శ్రీదేవి బాటలో తెలుగు చిత్రాలతో స్టార్ హీరోయిన్ గా ఎదిగే ప్రయత్నం చేస్తోంది. అందుకే సౌత్ లో  మొదటిసారి  ఎన్టీఆర్ హీరోగా ‘దేవర’ చిత్రంతో  తెలుగులో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అంతేకాదు తొలి ప్రయత్నంలోనే హిట్ అందుకుంది.   

రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబు సినిమా ‘పెద్ది’ సినిమాతో  తెలుగులో జెండా పాతేయాలని ఫిక్స్ అయింది. ఈ సినిమాలో గ్రామీణ యువతి పాత్రలో నటిస్తోంది. ఈ సినిమాపై ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో క్రేజ్ ఉంది.    

జాన్వీ కపూర్.. ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడిగా  కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో   తెరకెక్కిన ‘దేవర’ చిత్రంతో  తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టింది. ఇక ఫస్ట్ చిత్రంతోనే  మంచి పేరు సంపాదించుకుంది. ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కేవలం స్కిన్ షోకే పరిమితమైంది.  దేవర రెండో భాగంలో జాన్వీ పాత్రకు మంచి ప్రాముఖ్యత  ఉంటుందా అనేది చూడాలి. మొత్తంగా ‘దేవర’చిత్రం సక్సెస్ అయినా.. జాన్వీకి పెద్దగా  ఒరిగిందేమి లేదు. 

  జాన్వీ కపూర్ కథానాయికగా ఇండస్ట్రీలో  అడుగుపెట్టి  దాదాపు 9 యేళ్లు కంప్లీట్ కానీకొచ్చింది.  అయినా ఇప్పటికీ హీరోయిన్ గా  సరైన  బ్రేక్ మాత్రం రాలేదు. అంతేకాదు వరుసగా తన సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళుతుంది. ప్రస్తుతానికి  సౌత్   సినీ ఇండస్ట్రీపై ఫోకస్ పెట్టింది. 

  జాన్వీ కపూర్ తన తల్లి నటించిన పలు సూపర్ హిట్ చిత్రాలను ఇప్పటి ట్రెండ్ కు తగ్గట్టు రీమేక్ చేయాలనేది ఆమె డ్రీమ్. త్వరలో శ్రీదేవి నటించిన సూపర్ హిట్ ‘ఛాల్ బాజ్’ చిత్రాన్ని సౌత్, నార్త్ హీరోలతో కలిసి రీమేక్ చేస్తోందట. ఇందులో జాన్వీ తొలిసారి రెండు పాత్రల్లో కనిపించబోతుంది.   

  జాన్వీ కపూర్.. హిందీ చిత్రం 'ధడక్‌'తో  హీరోయిన్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది.ఆ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయం సాధించింది. జాన్వీ యాక్ట్ చేసిన చాల చిత్రాలు ఎక్కువగా  థియేటర్ లో కాకుండా.. ఓటీటీ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ వచ్చాయి.  

