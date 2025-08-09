Janhvi Kapoor: చీరకట్టులో తల్లినే మించిపోయిన కూతురు..అదరపు అందాలతో ఊపేస్తుంది!

Janhvi Kapoor Photos: అతిలోక సుందరి కుమార్తెగా సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టింది నటి జాన్వీ కపూర్. తొలి చిత్ర ఫలితం ఎలా ఉన్నా ఆమె అందానికి నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. తాజాగా ఇప్పుడామె తెలుగులోనూ నటిస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉండే ఈ బ్యూటీ తాజాగా తన శారీ ఫొటోలు కొన్ని షేర్ చేసింది. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
జాన్వీ కపూర్.. 6 మార్చి 1997లో ముంబయిలో జన్మించింది. ఈమె ప్రముఖ సినీ నిర్మాత బోనీ కపూర్, హీరోయిన్ శ్రీదేవిల పెద్ద కూతురు.
'ధడక్' అనే చిత్రంలో 2018లో హిందీ చిత్రసీమకు పరిచయమైంది నటి జాన్వీ కపూర్. తొలి సినిమా ఫలితం ఎలా ఉన్నా.. ఆమె నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి.
తొలి సినిమాతోనే అనేక అవార్డులను గెలుచుకుంది ఈ బ్యూటీ.
తెలుగులో Jr.ఎన్టీఆర్ సరసన 'దేవర' చిత్రంలో తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది ఈ అమ్మడు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీసు వద్ద రూ.1,000 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు రాబట్టింది.
ప్రస్తుతం గ్లోబల్ స్టార్ రామ్చరణ్ తేజ్ హీరోగా తెరకెక్కుతోన్న 'పెద్ది' చిత్రంలోనూ నటిస్తోంది. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది మార్చి 27న విడుదల కానుంది.
జాన్వీ కపూర్..తాజాగా సోషల్ మీడియాలో చీరకట్టుతో ఫొటోలు షేర్ చేసింది. ఇప్పుడా ఫొటోలు వైరల్ అయ్యాయి.