Janhvi Kapoor: చీరకట్టులో తల్లినే మించిపోయిన కూతురు..అదరపు అందాలతో ఊపేస్తుంది!

Janhvi Kapoor Photos: అతిలోక సుందరి కుమార్తెగా సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టింది నటి జాన్వీ కపూర్. తొలి చిత్ర ఫలితం ఎలా ఉన్నా ఆమె అందానికి నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. తాజాగా ఇప్పుడామె తెలుగులోనూ నటిస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉండే ఈ బ్యూటీ తాజాగా తన శారీ ఫొటోలు కొన్ని షేర్ చేసింది. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. 
1 /7

జాన్వీ కపూర్.. 6 మార్చి 1997లో ముంబయిలో జన్మించింది. ఈమె ప్రముఖ సినీ నిర్మాత బోనీ కపూర్, హీరోయిన్ శ్రీదేవిల పెద్ద కూతురు.

2 /7

'ధడక్' అనే చిత్రంలో 2018లో హిందీ చిత్రసీమకు పరిచయమైంది నటి జాన్వీ కపూర్. తొలి సినిమా ఫలితం ఎలా ఉన్నా.. ఆమె నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి.

3 /7

తొలి సినిమాతోనే అనేక అవార్డులను గెలుచుకుంది ఈ బ్యూటీ.

4 /7

తెలుగులో Jr.ఎన్టీఆర్ సరసన 'దేవర' చిత్రంలో తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది ఈ అమ్మడు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీసు వద్ద రూ.1,000 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు రాబట్టింది.

5 /7

ప్రస్తుతం గ్లోబల్ స్టార్ రామ్‌చరణ్ తేజ్ హీరోగా తెరకెక్కుతోన్న 'పెద్ది' చిత్రంలోనూ నటిస్తోంది. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది మార్చి 27న విడుదల కానుంది.

6 /7

జాన్వీ కపూర్..తాజాగా సోషల్ మీడియాలో చీరకట్టుతో ఫొటోలు షేర్ చేసింది. ఇప్పుడా ఫొటోలు వైరల్ అయ్యాయి.

7 /7

