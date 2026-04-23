Janhvi Kapoor: డిఫరెంట్ పాత్రలతో దూసుకుపోతున్న జాన్వీ కపూర్.. పెద్ది భామ గోల్ పెద్దదే..!

Jahnvi Kapoor: జాన్వీ కపూర్.. శ్రీదేవి తనయగా తెరంగేట్రం చేసి తల్లి తగ్గ తనయగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకునే పనిలో పడింది. అంతేకాదు యాక్ట్రెస్ గా ప్యాన్ ఇండియా ఇమేజ్ తెచ్చుకునేందుకు ట్రై చేస్తోంది. లాస్ట్ ఇయర్ జాన్వీ ఎన్టీఆర్ హీరోగా నటించిన ‘దేవర పార్ట్ -1’ చిత్రంతో సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో లెగ్ పెట్టింది. కథానాయికగా ఈమెకు ఇదే ఫస్ట్ ప్యాన్ భారత్ చిత్రం. అంతేకాదు ఈ సినిమా సక్సెస్ అయినా.. జాన్వీ కపూర్ పాత్రకు పెద్దగా ఒరిగిందేమి లేదు. కానీ ఈ సినిమా సక్సెస్ మాత్రం ఈమెకు మంచి ఊపునిచ్చిందనే చెప్పాలి.
శ్రీదేవి రూట్.. జాన్వీ కపూర్.. తల్లి శ్రీదేవి బాటలో తెలుగు చిత్రాలనే నమ్ముకుంది. అంతేకాదు సౌత్ సినిమాలతోనే స్టార్ హీరోయిన్ కావాలని ప్రయత్నాలు స్టార్ట్ చేసింది. ఫస్ట్ ఎన్టీఆర్ ‘దేవర’ చిత్రంతో తెలుగులో గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. త్వరలో రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబు సినిమా ‘పెద్ది’తో బడా స్టార్ కావాలని ట్రై చేస్తోంది. ఇక్కడ తెలుగులో జెండా పాతాలని చూస్తోంది.
జాన్వీ డిఫరెంట్ మూవీస్.. జాన్వీ కపూర్ కేవలం గ్లామర్ రోల్స్ కే పరిమితం కాకుండా డిఫరెంట్ చిత్రాలతో అలరించే ప్రయత్నం చేస్తోంది. ‘గుంజన్ సక్సేనా’ ‘మిలీ’, బవాల్, హోంబాండ్ సినిమాల్లో తన నటనతో మెప్పించింది.
జాన్వీ మూవీస్.. గతేడాది ఈమె గ్లామర్ రోల్ చేసిన ‘పరమ్ సుందరి’, ‘సన్ని సంస్కారీ తులసీ కుమారి’ సినిమాలు నటిగా మంచి పేరు తీసుకొచ్చాయి. జాన్వీ కపూర్ కథానాయికగా ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టి దాదాపు 8 యేళ్లు అవుతుంది. కథానాయికగా ఆమె కంటూ సెపరేట్ ఇమేజ్ ను మాత్రం తీసుకురాలేకపోయాయి.
జాన్వీ - దేవర.. జాన్వీ కపూర్.. ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడిగా కొరటాల శివ దర్వకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘దేవర’ చిత్రంతో టాలీవుడ్ సినీ పరిశ్రమలో లెగ్ పెట్టింది. ఇక తొలి చిత్రంతోనే మంచి పేరు సంపాదించుకుంది. ఈ మూవీలో జాన్వీ కేవలం స్కిన్ షోకే పరిమితమైంది. రెండో భాగంలో జాన్వీ పాత్రకు మంచి ప్రాముఖ్యత ఉంటుందా అనేది వెయిట్ అండ్ సీ. మొత్తంగా సినిమా సక్సెస్ అయినా.. జాన్వీకి పెద్దగా లాభపడలేదు.
జాన్వీ - పెద్ది.. రామ్ చరణ్ తో చేసిన ‘పెద్ది’ మూవీపై జాన్వీ కపూర్ చాలా ఆశలే పెట్టుకుంది. ఈ సినిమాలో ‘అచ్చమ్మ’ పాత్ర తనకు మంచి బ్రేక్ ఇస్తుందని భావిస్తోంది. జాన్వీ కపూర్ ‘దడక్’ సినిమాతో హీరోయిన్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి సక్సెస్ అందుకుంది. కానీ ఆ తర్వాత జాన్వీ యాక్ట్ చేసిన సినిమాలు ఎక్కువగా థియేటర్ లో కాకుండా.. ఓటీటీ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ వచ్చాయి.
జాన్వీ - సోషల్ మీడియా.. జాన్వీ కపూర్.. శ్రీదేవి కూతురుగానే వరుస ఛాన్సులు వస్తున్నాయనే కంటే ఇపుడు సొంతంగానే వస్తున్నాయి. ఈమెకు ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ ఫామ్ ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో 26.7 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు.