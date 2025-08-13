Janhvi Kapoor: మా జాన్వీ బంగారం అంటున్న ఫ్యాన్స్.. గోల్డ్ కలర్ డ్రెస్ లో చూపు తిప్పుకోనివ్వడం లేదుగా..

Jahnvi Kapoor: జాన్వీ కపూర్.. శ్రీదేవి తనయగా చిత్ర పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. శ్రీదేవి తరహాలో కాకపోయినా.. జాన్వీ స్పెషల్ ఐడెండిటీ ఏర్పరుచుకుంది. ప్రెజెంట్ ప్యాన్ ఇండియా కథానాయికగా సత్తా చాటుతోంది జాన్వీ. ఈ క్రమంలో జాన్వీ లాస్ట్ ఇయర్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా నటించిన ‘దేవర పార్ట్ -1’ చిత్రంతో దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో లెగ్ పెట్టింది. అంతేకాదు తొలి ప్రయత్నంలోనే మంచి హిట్ ను తన అకౌంట్ లో వేసుకుంది. ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్ , బుచ్చిబాబు కాంబోలో వస్తోన్న ‘పెద్ది’లో నటిస్తోంది
జాన్వీ కపూర్.. 1997 మార్చి 6న శ్రీదేవి, బోనీ కపూర్ దంపతులకు ముంబైలో జన్మించింది. తల్లి శ్రీదేవి రూట్లోనే తెలుగు సినిమాలతోనే స్టార్ హీరోయిన్ కావాలని ప్రయత్నాలు షురూ చేసింది. అందుకే దక్షిణాదిలో ఫస్ట్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా ‘దేవర’ చిత్రంతో తెలుగులో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఫస్ట్ చిత్రంలోనే హిట్ అందుకుంది. ప్రెజెంట్ రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబు కాంబినేషన్ లో వచ్చిన ‘పెద్ది’ చిత్రంతో ఇక్కడా జెండా పాతేయాలని ఫిక్స్ అయినట్టు కనిపిస్తోంది.
జాన్వీ కపూర్.. కొరటాల శివ ఎన్టీఆర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘దేవర’ చిత్రంతో తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అడుగు పెట్టింది. ఇక మొదటి సినిమాతోనే మంచి పేరు సంపాదించుకుంది. ఈ మూవీ జాన్వీ కేవలం స్కిన్ షోకే పరిమితమైంది. దేవర రెండో భాగంలో జాన్వీ పాత్రకు మంచి ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని చెబుతున్నారు. మొత్తంగా ‘దేవర’మూవీ సక్సెస్ అయినా.. జాన్వీకి పెద్దగా యూజేమి కాలేదు.
జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్ గా ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టి దాదాపు 9 యేళ్లు అవుతోంది. అయినా ఇప్పటికీ హీరోయిన్ గా జాన్వీకి సరైన బ్రేక్ మాత్రం రాలేదు. అంతేకాదు వరుసగా తన సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళుతుంది. ప్రస్తుతానికి దక్షిణాది సినీ ఇండస్ట్రీపై ఫోకస్ పెట్టింది ఈ చిన్నది.
అల్లు అర్జున్, అట్లీ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ ను ఒక పేరును వినిపిస్తోంది. ఇందులో అల్లు అర్జున్ నాలుగు పాత్రల్లో నటిస్తున్నట్టు సమాచారం. ఈ చిత్రంలో తాత, తండ్రి, ఇద్దరు మనవళ్లు పాత్రల్లో యాక్ట్ చేయబోతున్నట్టు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇందులో నిజం ఎంతో సినిమా వాళ్లే చెప్పాలి.
జాన్వీ కపూర్.. హిందీ చిత్రం 'ధడక్'తో హీరోయిన్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి సక్సెస్ అందుకుంది. కానీ ఆ తర్వాత జాన్వీ యాక్ట్ చేసిన చిత్రాలు ఎక్కువగా థియేటర్స్ లో కాకుండా.. ఓటీటీ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ వచ్చాయి.
జాన్వీ కపూర్.. శ్రీదేవి బిడ్డగానే బాలీవుడ్ సహా ఇతర ఇండస్ట్రీస్ లో వరుస అవకాశాలు వస్తున్నాయి. జాన్వీకి ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమం ఫ్లాట్ ఫామ్ ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో 26 మిలియన్ పైగా ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు.
ఇన్నేళ్లలో జాన్వీ కపూర్.. శ్రీదేవి కూతురుగానే ఈమెను ప్రేక్షకులు గుర్తిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ లో సరైన బ్రేక్ రాకపోవడంతో వరుసగా తెలుగులో ప్యాన్ ఇండియా చిత్రాలు నిర్మిస్తోంది. అది కూడా బడా స్టార్ హీరోల సినిమాలతో టాలీవుడ్ లో సత్తా చాటే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.