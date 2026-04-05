Janhvi Kapoor on her morphed image row: నటి జాన్వీకపూర్ చాలా చిన్న వయసులోనే తన ఫోటో అశ్లీల వెబ్ సైట్ లో చూసి షాక్ అయ్యానని భావోద్వేగంకు గురయ్యారు. అంతేకాకుండా సెలబ్రీటీ కూతురిగా పుట్టినందుకు ఇలా అనుభవించాలేమో నంటూ బాధపడ్డానని చెప్పుకొచ్చారు.
ఇటీవల సోషల్ మీడియాలొ కొంత మంది కేటుగాళ్లు సెలబ్రీటీలు, రాజకీయా నాయకుల్ని టార్గెట్ చేసి ఫెక్ ఏఐ ఫోటోలు, వీడియోలను జనరేట్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఫెక్ ఇమేజ్ లలో సోషల్ మీడియాలో తరచుగా దుమారం చెలరేగుతుంది. ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్న ఈ బూతు బాగోతం మాత్రం ఆడటంలేదు.
దీనిపై తాజగా.. నటి జాన్వీకపూర్ తనకు 15 ఏళ్ల వయసులో ఎదురైన చేదు అనుభవంను బైటపెట్టారు. ఇంటర్వ్యూలో జాన్వీకపూర్ మాట్లాడుతూ తనకు అప్పుడు 15 ఏళ్లు అని కొంత మంది తన ఐటీ ఫ్రెండ్స్ అప్పుడప్పుడు సరదా కోసం కొన్ని సైట్ లను ఓపెన్ చేసే వారని చెప్పింది.
అప్పుడు తన ఫోటో అడల్ట్ సైట్ లో కన్పించిందని చెప్పారన్నారు. ఈ క్రమంలో తాను చాలా షాక్ కు గురయ్యానని చెప్పుకొచ్చింది. ఇలాంటి ఫెక్ ఫోటోలు, డీప్ ఫెక్ ఫోటోలతో చాలా ఇబ్బందులు పడ్డానని చెప్పారు. ఒక సెలబ్రీటీ ఫ్యామిలీలో పుట్టినందుకు ఇదంతా భరించాలేమో అంటూ తీవ్ర ఒత్తిడికి గురైనట్లు చెప్పుకొచ్చింది.
తనపై ఆ ఘటన చాలా ప్రభావం చూపించిందని నటి జాన్వీకపూర్ చెప్పుకొచ్చారు. మరోవైపు ఇటీవల కొంత మంది తన ఫెక్ ఇమేజ్ లను, ఏఐ ఫోటోలను షేర్ చేస్తున్నారని, వాటిలో చాలా వరకు తాను ఫోటో షూట్ చేసినవి కాదన్నారు. దీని వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు చెప్పారు.
కొంత మంది బోల్డ్ గా ఉన్న ఫోటోలు చూసి తానే అవి దిగానా అని అడుగుతున్నారని అన్నారు. కానీ దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయన్నారు. దీని వల్ల ప్రశాంతతను కోల్పోతున్నానని, ఎంతగానో తనను కలిచి వేస్తుందని నటి జాన్వీకపూర్ చెప్పుకొచ్చారు.
మరోవైపు నటి జాన్వీకపూర్ ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్ సరసన హీరోయిన్ గా పెద్ది మూవీలో నటిస్తున్నారు.ఈ మూవీ ఏప్రిల్ 30న థియేటర్స్ లోకి విడుదల కానుంది. గ్లోబల్ స్టార్ అభిమానులు ఈ మూవీ కోసం వెయ్యి కళ్లతో ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో జాన్వీపాప చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.