Janhvi Kapoor Alcohol Addiction: మద్యానికి తెలియకుండానే బానిసయ్య..జాగ్రత్తగా అడుగులు వేయాల్సి వచ్చేది: జాన్వికపూర్!

Janhvi Kapoor Alcohol Addiction:బాలీవుడ్‌లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న జాన్వీ కపూర్.. ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమాలతో కూడా బిజీగా ఉంది. ఈ క్రమంలో ఈ మధ్య ఈ హీరోయిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాయి. తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదుర్కొన్న సమస్యలను చాలా ఓపెన్‌గా పంచుకున్న ఆమె, మద్యపానం వల్ల తనకు ఎదురైన అనుభవాలను వివరించారు. 
సినీ నటి శ్రీదేవి కుమార్తెగా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన జాన్వీ కపూర్ చిన్నప్పటి నుంచే నటన, డ్యాన్స్‌లలో శిక్షణ పొందారు. తల్లి ఆశయాలను నెరవేర్చాలని కృషి చేస్తూ, ఆమె బాలీవుడ్‌లో హీరోయిన్‌గా ఎదిగారు. అలాగే దక్షిణాది సినిమాల్లో కూడా నటిస్తూ మంచి పేరు సంపాదిస్తున్నారు. తెలుగులో కూడా ఆమెకు మంచి అవకాశాలు వచ్చాయి.  

ఈమధ్య ఒక సెమినార్‌లో మాట్లాడిన జాన్వీ కపూర్, మద్యపానం గురించి తన అనుభవాలను వెల్లడిస్తూ ఇలా అన్నారు: "మద్యానికి బానిసైన వారిని తక్కువగా చూడకూడదు. అది ఒక చెడు అలవాటు కాదు, ఒక మానసిక సమస్య. ఒత్తిడి, బాధలు, వ్యక్తిగత సమస్యల వల్ల చాలామంది ఆ అలవాటుకు లోనవుతారు. అలాంటి వారిని తప్పుపట్టడం కంటే వారికి ప్రేమ, మద్దతు ఇవ్వాలి" అని తెలిపారు.  

ఆమె తన జీవితాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ, "నా వ్యక్తిగత జీవితంలో మద్యం ఒక పెద్ద సమస్యగా మారింది. మొదట అప్పుడప్పుడు తాగేదాన్ని, కానీ తర్వాత అది అలవాటుగా మారింది. ఉదయం లేవగానే అసహజంగా అనిపించేది. ఒక రోజు ఆ వాసన నాకు అసహ్యంగా అనిపించింది. అప్పుడే నాకు నేను దానికి బానిసగా మారుతున్నానని అర్థమైంది. కొన్నిసార్లు అందరి ముందర చాలా జాగ్రత్తగా నడవాల్సి వచ్చేది" అని చెప్పింది.  

జాన్వీ  మాట్లాడుతూ.."వ్యసనం అంటే మనతో ఎవరో తెలియని వ్యక్తి ఉండినట్టే ఉంటుంది. మన ప్రవర్తన మారిపోతుంది. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి వస్తుంది. నా ఈ అలవాటు గురించి నేను ముందుగా ఎప్పుడూ మాట్లాడలేదు. కానీ నా చుట్టూ ఉన్నవాళ్లు కూడా ఈ సమస్యతో బాధపడటం చూసిన తర్వాత, ఇది మానసిక ఆరోగ్య సమస్య అని అర్థమైంది" అని తెలిపారు.  

ఇంకా ఆమె చెప్పిన మాటలు చాలా మందికి ఆలోచన కలిగించాయి. "వ్యసనం వల్ల మనం చాలా విషయాలు కోల్పోతాం. కానీ సరైన అవగాహన ఉంటే, దానిని అధిగమించవచ్చు. ముఖ్యంగా కుటుంబం, స్నేహితుల మద్దతు ఉంటే త్వరగా బయటపడవచ్చు" అని ఆమె అన్నారు.  

ప్రస్తుతం జాన్వీ కపూర్ తన కెరీర్‌పై దృష్టి పెట్టడంతో పాటు, సమాజానికి ఉపయోగపడే అంశాలపై కూడా మాట్లాడుతున్నారు. మద్యపానం వల్ల కలిగే సమస్యలపై అవగాహన కల్పిస్తూ, యువతకు మంచి సందేశాన్ని ఇస్తున్నారు. ఆమె చెప్పిన ఈ విషయాలు చాలా మందికి ఉపయోగపడతాయని చెప్పొచ్చు.

