Janhvi Kapoor in Param sundari Promotions: బాలీవుడ్ నటి జాన్వీకపూర్ మరోసారి తన పెళ్లి, పుట్టబోయే పిల్లలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనకు ముగ్గురు పిల్లల్ని కనాలని ఉందని చెప్పారు. దీని వెనుకున్న అసలు కారణంను కూడా జాన్వీపాప అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
బాలీవుడ్ నటి జాన్వీకపూర్, సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా జంటగా నటించిన 'పరం సుందరి' ఎట్టకేలకు థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్ కోసం జాన్వీపాప, సిద్దార్థ్ అనేక ఈవెంట్ లలో పాల్గొంటూ హల్ చల్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా..ఈ సెలబ్రీటీలు.. కపిల్ శర్మ 'ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షో'లో పాల్గొన్నారు .
ఈ షోలో మాట్లాడుతూ.. జాన్వీ తన భర్తతో ముగ్గురు పిల్లలను కనాలని, దక్షిణాదిలో తనకు ఇష్టమైన తిరుపతిలో స్థిరపడాలని కోరుకుంటున్నట్లు కపిల్ ప్రస్తావించాడు. ఆ తర్వాత జాన్వీని అసలు ముగ్గురు పిల్లలను ఎందుకు కోరుకుంటున్నాడో అడిగాడు.
దీనికి జాన్వీపాప.. తన లక్కీ నంబర్ మూడు అని , అందుకే ముగ్గురు పిల్లల్ని కనాలని అనుకుంటున్నట్లు చెప్పుకొచ్చింది. అంతే కాకుండా.. పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వారి మధ్య తరచుగా ఏదో విషయంలో ఫన్నీగా గొడవలు జరుగుతునే ఉంటాయని అంది. అప్పుడు ఆ ఇద్దరి మధ్య గొడవలు జరిగినప్పుడు.. నా మూడో కిడ్.. అతను లేదా ఆమె.. ఇద్దర్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారో చూడాలని ఉంది.
ఇది సిట్యూవేషన్ ను బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా తన పిల్లలు ఒకరికి మరోకరు సపోర్ట్ గా ఉంటూ చక్కగా ఎదగాలని కోరుకుంటున్నట్లు జాన్వీకపూర్ వెల్లడించింది.
ఈ క్రమంలో జాన్వీకపూర్, సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా ఇటీవల తిరుమలకు వెళ్లారు. ఆతర్వాత ముంబైలోని ఫెమస్ గణపయ్య అయిన లాల్ బాగ్చా రాజా గణేషుడ్ని కూడా దర్శించుకున్నారు. అయితే.. గతంలో జాన్వీకపూర్ తాను పెళ్లి చేసుకుని తిరుపతిలో సెటిల్ అవుతానని, ముగ్గురు పిల్లల్ని కంటానని చెప్పింది.
ఆ తర్వాత తరచుగా విదేశాలకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడి వారితో ఇబ్బందులు ఉండకుండా ఉండేందుకు తనకు ఆల్రేడి పెళ్లి అయ్యిందని కూడా ఈ భామ అక్కడి యువత ఫాలోయింగ్ నుంచి తప్పించుకునేందుకు చెప్పినట్లు కూడా వెల్లడించింది. ఇదిలా ఉండగా ప్రస్తుతం జాన్వీపాప మాత్రం పరమ్ సుందరీ ప్రమోషన్లలో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు.