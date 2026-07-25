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Janhvi Kapoor: బ్యూటీ స్పాట్స్ చూపిస్తావా అంటూ జాన్వీ కపూర్‌కు అసభ్యకరమైన మెసేజ్ పంపిన స్టార్ హీరో.. ఓపెన్ అయిన హీరోయిన్!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 25, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:52 PM IST

Janhvi Kapoor:బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ మరోసారి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఈసారి ఆమె సినిమా కారణంగా కాదు. ప్రముఖ టాక్ షోలో చెప్పిన ఓ సరదా సంఘటన ఇప్పుడు అభిమానుల మధ్య పెద్ద చర్చగా మారింది. ఆమె చెప్పిన ఒక ఫన్నీ విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

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జాన్వీ కపూర్ ఫ్లర్టీ మెసేజ్

జాన్వీ కపూర్ దివంగత నటి శ్రీదేవి కుమార్తెగా సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టింది. మొదటి సినిమా నుంచే తన నటన, అందంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. బాలీవుడ్‌లో వరుస సినిమాలు చేస్తూనే, దక్షిణాది చిత్రాల్లో కూడా అవకాశాలు అందుకుంటోంది. తెలుగులో కూడా జాన్వీకి మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ఎన్టీఆర్‌తో నటించిన దేవర సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరైంది. ఆ తర్వాత రామ్ చరణ్‌తో చేసిన సినిమా కూడా ఆమెకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది. దీంతో ఆమెకు టాలీవుడ్‌లో కూడా డిమాండ్ పెరిగింది.  

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కాఫీ విత్ కరణ్

ఇటీవల జాన్వీ తన సోదరి ఖుషీ కపూర్‌తో కలిసి ప్రముఖ టాక్ షో కాఫీ విత్ కరణ్లో పాల్గొంది. ఈ కార్యక్రమంలో ఇద్దరూ చాలా సరదాగా మాట్లాడారు. ముఖ్యంగా ర్యాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్‌లో జాన్వీ చెప్పిన సమాధానాలు అందరినీ నవ్వించాయి. షో హోస్ట్ కరణ్ జోహర్, "మీకు ఇప్పటివరకు వచ్చిన అత్యంత విచిత్రమైన ఫ్లర్టీ మెసేజ్ ఏది?" అని ప్రశ్నించారు. దీనికి జాన్వీ నవ్వుతూ సమాధానం చెప్పింది. ఒక నటుడు తనకు "నీ శరీరంపై ఉన్న బ్యూటీ స్పాట్స్ చూడొచ్చా?" అని మెసేజ్ పంపినట్లు తెలిపింది.  

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కరణ్ జోహర్

ఆమె సమాధానం విన్న వెంటనే కరణ్ జోహర్ కూడా ఆశ్చర్యపోయాడు. వెంటనే సరదాగా "నీకు చాలా బ్యూటీ స్పాట్స్ ఉన్నాయా?" అని అడిగాడు. దీనికి జాన్వీ నవ్వుతూ "అవును... చాలానే ఉన్నాయి" అంటూ చమత్కారంగా సమాధానం ఇచ్చింది. స్టూడియోలో ఉన్నవారంతా ఈ సంభాషణకు నవ్వులు పూశారు.  

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జాన్వీ కపూర్ ఇంటర్వ్యూ

అయితే ఆ మెసేజ్ పంపిన వ్యక్తి ఎవరో మాత్రం జాన్వీ వెల్లడించలేదు. అతని పేరును చెప్పకుండా ఆ విషయాన్ని అక్కడితో ముగించింది. దీంతో ఆ వ్యక్తి ఎవరు అనే విషయంపై సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు రకరకాల ఊహాగానాలు చేస్తున్నారు.  

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బాలీవుడ్ వార్తలు

జాన్వీ కపూర్ తన చురుకైన సమాధానాలు, సరదా స్వభావంతో మరోసారి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ప్రస్తుతం ఆమె చెప్పిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. అభిమానులు కూడా ఈ వీడియోను విపరీతంగా షేర్ చేస్తూ ఆసక్తిగా చర్చించుకుంటున్నారు.

TAGS:
Janhvi Kapoor
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