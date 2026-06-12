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Janhvi Kapoor: జాన్వీ కపూర్‌కు భయపెట్టిన ‘పెద్ది’ సీన్ ఇదే!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 12, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:04 PM IST

 Janhvi Kapoor:రామ్ చరణ్ హీరోగా, బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన పెద్ది సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్‌గా నటించి ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. తాజాగా జాన్వీ తన పాత్ర గురించి ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించింది.

Achiyyamma Role1/5

జాన్వీ కపూర్

ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన జాన్వీ కపూర్, పెద్ది సినిమాలో తనకు అత్యంత భయం కలిగించిన సీన్ గురించి చెప్పింది. సినిమాలో తన ఎంట్రీ సీన్ చేయడానికి ముందు చాలా టెన్షన్ పడ్డానని తెలిపింది. ఇప్పటి వరకు తాను చేసిన పాత్రల కంటే ఈ పాత్ర పూర్తిగా భిన్నంగా ఉండటంతో ప్రేక్షకులు ఎలా స్వీకరిస్తారో అనే సందేహం తనలో ఉందని చెప్పింది.  

Peddi Success2/5

బుచ్చిబాబు సానా

అయితే షూటింగ్ పూర్తయ్యాక, ఆ సీన్‌ను తెరపై చూసినప్పుడు చాలా సంతోషంగా అనిపించిందని జాన్వీ తెలిపింది. ఆ సన్నివేశం చాలా బాగా వచ్చిందని, ఇప్పుడు అది తనకు ఎంతో ప్రత్యేకమైనదిగా అనిపిస్తోందని చెప్పింది.  

Janhvi Telugu Dialogues3/5

జాన్వీ తెలుగు డైలాగులు

ఈ సినిమాలో జాన్వీ కొన్ని ముఖ్యమైన తెలుగు డైలాగులు కూడా చెప్పింది. తెలుగు తన మాతృభాష కాకపోయినా, డైలాగులను పూర్తిగా కంఠస్థం చేసి నటించానని వెల్లడించింది. ఒక సన్నివేశంలో తాను చెప్పిన మోనోలాగ్‌కు అక్కడున్న ప్రజలు చప్పట్లు కొట్టారని గుర్తు చేసుకుంది. ఆ స్పందన తనకు ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇచ్చిందని చెప్పింది.  

Buchi Babu Sana4/5

పెద్ది విజయం

తన తల్లి శ్రీదేవి గురించి కూడా జాన్వీ భావోద్వేగంగా మాట్లాడింది. చిన్నప్పటి నుంచి శ్రీదేవి కష్టపడి పనిచేసిన కథలు వింటూ పెరిగానని తెలిపింది. జ్వరం ఉన్నా షూటింగ్‌కు వెళ్లడం, గంటల తరబడి డ్యాన్స్ చేయడం వంటి విషయాలు తనను ఎంతో ప్రేరేపించాయని చెప్పింది.  

Janhvi Kapoor5/5

అచ్చియమ్మ పాత్ర

ఇప్పుడు తాను కూడా సినీ ప్రయాణంలో ఎన్నో అనుభవాలు సంపాదిస్తున్నానని, భవిష్యత్తులో వాటిని తన పిల్లలకు చెప్పాలని అనుకుంటున్నానని జాన్వీ పేర్కొంది. వివాదాలు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ పెద్ది సినిమా ప్రేక్షకుల ఆదరణతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఇందులో జాన్వీ పోషించిన అచ్చియమ్మ పాత్ర కూడా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

TAGS:
Janhvi Kapoor
Peddi Movie
Ram charan
Buchi Babu Sana
Janhvi Telugu Dialogues
Peddi success
Achiyyamma Role

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