Jhanvi Kapoor: మలయాళం సినిమాలు చెయ్యను…కారణం ఏమిటో చెప్పిన జాన్వి కపూర్!

Written ByVishnupriya
Published: May 30, 2026, 10:23 AM IST|Updated: May 30, 2026, 10:23 AM IST

Janhvi Kapoor:బాలీవుడ్ నటి జాన్వీ కపూర్ ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తున్న పెద్ది సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా ఆమె ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో మలయాళ భాష గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
 

ఇంటర్వ్యూలో జాన్వీ కపూర్ మాట్లాడుతూ మలయాళం చాలా అందమైన భాష అని చెప్పింది. అయితే ఆ భాష మాట్లాడటం తనకు చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుందని వెల్లడించింది. అందుకే ప్రస్తుతం మలయాళ సినిమాలు చేయాలనే ఆలోచన లేదని తెలిపింది.జాన్వీ మాట్లాడుతూ "మలయాళం సినిమాలు నేను చేయలేను. ట్రై చేస్తాను అని కూడా అనుకోవడం లేదు. మలయాళం చాలా అందమైన భాష. కానీ అది నాకు చాలా కష్టం. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో నేను మరింత సౌకర్యంగా ఉంటాను" అని చెప్పింది.

ఇటీవల ఆమె నటించిన పరమ్ సుందరి సినిమాలో మలయాళ నేపథ్యం ఉన్న పాత్రలో కనిపించింది. ఆ సినిమా కోసం కొంత మలయాళం మాట్లాడాల్సి వచ్చింది. అప్పుడే ఆ భాష ఎంత క్లిష్టంగా ఉందో తనకు అర్థమైందని జాన్వీ తెలిపింది.జాన్వీ ఇప్పటివరకు నేరుగా ఏ మలయాళ సినిమాలోనూ నటించలేదు. అయితే 2022లో వచ్చిన మిలీ సినిమాలో నటించింది. ఈ చిత్రం ప్రముఖ మలయాళ చిత్రం హెలెన్ కు హిందీ రీమేక్‌గా రూపొందింది. అలాగే పరమ్ సుందరి సినిమాలో కూడా ఆమె పాత్రకు మలయాళంతో అనుబంధం ఉంది.

ప్రస్తుతం జాన్వీ తెలుగు సినిమాలపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టింది. తెలుగు ప్రేక్షకుల నుంచి ఆమెకు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. రామ్ చరణ్‌తో కలిసి నటిస్తున్న పెద్ది సినిమా వచ్చే వారం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.  

అలాగే భవిష్యత్తులో తమిళ సినిమాలు కూడా చేయాలని తనకు ఆసక్తి ఉందని జాన్వీ తెలిపింది. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో నటించడం తనకు సులభంగా అనిపిస్తుందని చెప్పింది.  

జాన్వీ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. చాలా మంది అభిమానులు ఆమె నిజాయితీని ప్రశంసిస్తున్నారు. మలయాళ భాష అందంగా ఉందని చెప్పడంతో పాటు తనకు ఉన్న ఇబ్బందిని కూడా నిజాయితీగా చెప్పిందని అభిమానులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

