Janhvi Kapoor: మా అక్కకి పెళ్లి అయిపోతోంది.. ఎమోషనల్ గా ఫోటోలు షేర్ చేసిన జాన్వి కపూర్ చెల్లెలు ఖుషి కపూర్

Janhvi Kapoor Marriage : ఖుషి కపూర్ తాజాగా మా అక్క పెళ్లిలో అంటూ షేర్ చేసిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియా మొత్తం వైరల్ అవుతూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. జాన్వి కపూర్, ఖుషి కపూర్ ఈ ఫోటోలలో.. అందమైన డ్రస్సుల్లో కనిపిస్తూ అందరిని ఆకట్టుకున్నారు.. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే
జాన్వి కపూర్ తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరికీ కూడా సుపరిచితురాలే. శ్రీదేవి కూతురుగా బాలీవుడ్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ హీరోయిన్.. రామ్ చరణ్ దేవర చిత్రంతో తెలుగు ప్రేక్షకులను కూడా పలకరించింది.
ఇక ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్ పెద్ది చిత్రంలో కనిపించనుంది. శ్రీదేవి కూతురు గానే కాకుండా తనకంటూ కూడా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకోవడానికి ఎదురుచూస్తోంది ఈ హీరోయిన్.
ఈ క్రమంలో శ్రీదేవి రెండో కుమార్తె ఖుషి కపూర్ కూడా ఈ మధ్యనే బాలీవుడ్ లో అడుగుపెట్టిన సంగతి తెలిసింది. ఇక ఖుషి కపూర్ తాజాగా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మా అక్క పెళ్లి అంటూ షేర్ చేసిన ఫోటోలు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
అసలు విషయానికి వస్తే ఖుషి కపూర్ కజిన్ సిస్టర్ కి పెళ్లి వేడుకలు జరుగుతున్నాయి.. ఇక ఈ వేడుకల్లో హైలెట్గా నిలిచారు జాన్వి కపూర్, ఖుషి కపూర్.. పెళ్లికూతురుతో తీసుకున్న ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ ఖుషి కపూర్ మా అక్క పెళ్లిలో అంటూ ఒక ఎమోషనల్ ఎమోజి జోడి చేసి మరి ఫోటోలను షేర్ చేసింది.
ఈ ఫోటోలు అన్నిటిలో కూడా జాహ్నవి కపూర్, ఖుషి కపూర్ అందమైన డ్రస్సుల్లో కనిపించడమే కాకుండా.. తమ సోదరి పెళ్లి వేడుకలను ఎంజాయ్ చేస్తూ కనిపించారు.