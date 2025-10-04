English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Janhvi Kapoor: మా అక్కకి పెళ్లి అయిపోతోంది.. ఎమోషనల్ గా ఫోటోలు షేర్ చేసిన జాన్వి కపూర్ చెల్లెలు ఖుషి కపూర్

Janhvi Kapoor Marriage : ఖుషి కపూర్ తాజాగా మా అక్క పెళ్లిలో అంటూ షేర్ చేసిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియా మొత్తం వైరల్ అవుతూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. జాన్వి కపూర్, ఖుషి కపూర్ ఈ ఫోటోలలో.. అందమైన డ్రస్సుల్లో కనిపిస్తూ అందరిని ఆకట్టుకున్నారు.. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే 
1 /5

జాన్వి కపూర్ తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరికీ కూడా సుపరిచితురాలే. శ్రీదేవి కూతురుగా బాలీవుడ్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ హీరోయిన్.. రామ్ చరణ్ దేవర చిత్రంతో తెలుగు ప్రేక్షకులను కూడా పలకరించింది. 

2 /5

ఇక ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్ పెద్ది చిత్రంలో కనిపించనుంది. శ్రీదేవి కూతురు గానే కాకుండా తనకంటూ కూడా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకోవడానికి ఎదురుచూస్తోంది ఈ హీరోయిన్. 

3 /5

ఈ క్రమంలో శ్రీదేవి రెండో కుమార్తె ఖుషి కపూర్ కూడా ఈ మధ్యనే బాలీవుడ్ లో అడుగుపెట్టిన సంగతి తెలిసింది. ఇక ఖుషి కపూర్ తాజాగా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మా అక్క పెళ్లి అంటూ షేర్ చేసిన ఫోటోలు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. 

4 /5

అసలు విషయానికి వస్తే ఖుషి కపూర్ కజిన్ సిస్టర్ కి పెళ్లి వేడుకలు జరుగుతున్నాయి.. ఇక ఈ వేడుకల్లో హైలెట్గా నిలిచారు జాన్వి కపూర్, ఖుషి కపూర్.. పెళ్లికూతురుతో తీసుకున్న ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ ఖుషి కపూర్ మా అక్క పెళ్లిలో అంటూ ఒక ఎమోషనల్ ఎమోజి జోడి చేసి మరి ఫోటోలను షేర్ చేసింది. 

5 /5

ఈ ఫోటోలు అన్నిటిలో కూడా జాహ్నవి కపూర్, ఖుషి కపూర్ అందమైన డ్రస్సుల్లో కనిపించడమే కాకుండా.. తమ సోదరి పెళ్లి వేడుకలను ఎంజాయ్ చేస్తూ కనిపించారు.

