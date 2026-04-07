Janhvi Kapoor: కొన్ని భాగాలు జూమ్ చేసి ఫోటోలు తీస్తున్నారు అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన జాన్వీ కపూర్..!

Janhvi Kapoor latest news: బాలీవుడ్లో ప్రముఖ హీరోయిన్గా గుర్తింపు పొందిన జాన్వీ కపూర్.. తాజాగా పాపరాజీ సంస్కృతి పై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు పెద్ద చర్చకు దారితీస్తున్నాయి. సినీ రంగంలో నటీనటుల జీవితాన్ని ప్రజలకు చేరవేయడంలో ఫోటోగ్రాఫర్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. కానీ అదే పనిని కొందరు తప్పుదారి పట్టించి, అసభ్యకరంగా మార్చడం వల్ల సమస్యలు పెరుగుతున్నాయని ఆమె చేశారు.
ఈ మధ్య.. కాలంలో పాపరాజీలు హీరోయిన్స్ను అనవసరంగా ఫాలో అవుతూ, వారి వ్యక్తిగత స్థలాన్ని కూడా గౌరవించడం లేదని విమర్శలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మహిళా నటీమణుల విషయంలో ఇది మరింత ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. వారు బయటకు వెళ్లిన ప్రతిసారి కెమెరాలు వెంటాడటం సాధారణమైపోయింది. జిమ్, షాపింగ్, రెస్టారెంట్లు వంటి ప్రదేశాల్లో కూడా అనుమతి లేకుండా ఫోటోలు తీస్తున్నారు.
ఈ విషయంపై స్పందించిన జాన్వీ కపూర్ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఆమె మాట్లాడుతూ, “మహిళల శరీరాన్ని టార్గెట్ చేస్తూ, ప్రత్యేకంగా కొన్ని భాగాలపై జూమ్ చేసి ఫోటోలు తీసడం సరైంది కాదు” అని అన్నారు. అలాంటి ఫోటోలు చాలా అసౌకర్యంగా ఉంటాయని, అవి వ్యక్తిగత గౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తాయని ఆమె చెప్పారు.
అంతేకాకుండా, ఈ ఫోటోలను స్లోమోషన్ వీడియోలుగా మార్చి, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్తో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేయడం మరింత తప్పు అని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది కేవలం వినోదం కోసం కాకుండా, మహిళల గౌరవాన్ని కించపరిచే చర్యగా మారుతోందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
జాన్వీ కపూర్ మరో ముఖ్యమైన విషయం కూడా చెప్పారు. “కన్సెంట్ అంటే చాలా ముఖ్యం” అని ఆమె వివరించారు. సినిమాల్లో నటించడం తన నిర్ణయం అని, అక్కడ చేసే సన్నివేశాలకు తాను అంగీకరిస్తానని చెప్పారు. కానీ బయట తనకు తెలియకుండా తీసిన ఫోటోలు, వీడియోలు మాత్రం తన అనుమతి కిందకు రావని స్పష్టం చేశారు. ఈ తేడాను అందరూ అర్థం చేసుకోవాలని ఆమె కోరారు.
ఆమె పాపరాజీలతో నేరుగా మాట్లాడి, ఈ సమస్య గురించి వివరించినట్లు చెప్పారు. “మేము ఎలా ఫోటోలు తీస్తున్నారో గమనించండి. కొన్ని యాంగిల్స్ చాలా ఇన్వేసివ్గా ఉంటాయి. దయచేసి వాటిని నివారించండి” అని వారిని కోరినట్లు తెలిపారు. ఇంకా షూటింగ్ సెట్స్లో కూడా నటీమణులకు తమ అభిప్రాయం చెప్పే హక్కు ఉండాలని ఆమె అన్నారు. ఒక కెమెరా యాంగిల్ అసౌకర్యంగా ఉంటే, దాన్ని తిరస్కరించే హక్కు ప్రతి నటికి ఉండాలని చెప్పారు. దీన్ని అనప్రొఫెషనల్గా చూడకూడదని కూడా ఆమె సూచించారు.