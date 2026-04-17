Janhvi Kapoor Looks Sensational in Business Casual Dress: అందాల జాన్వీ.. అతిలోకసుందరి కూతురు జెనీవా ఫ్యాషన్ ఈవెంట్లో రచ్చ చేసింది. తన హావ భావాలు, అందచందాలతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. తాజాగా ఆమె బిజినెస్ డ్రెస్ లో అందర్నీ ఆకట్టుకుంది. కోర్సెట్ గౌన్, షార్ట్ హెయిర్ స్టైల్ తో జెనీవా ఈవెంట్లో అదరగొట్టింది. ఆ ఫోటోలు చూద్దాం..
జాన్వీ కపూర్ తనదైన స్టైల్ లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. ప్రధానంగా జెన్ జీ ఎక్కువగా ఆమె ఫ్యాషన్ ఫాలోయర్స్ ఉన్నారు. అయితే ఇటీవల జెనీవాలో Baume & Mercier ఫ్యాషన్ ఈవెంట్లో ఆమె పాల్గొంది. జోయా కలెక్షన్ ప్రారంభోత్సవంలో జాన్వీ కపూర్ బిజినెస్ స్టైల్ డ్రెస్ లో అదరగొట్టింది.
అంతే కాదు ఈ ఈవెనింగ్ ఈవెంట్లో జాన్వీ స్వీస్ లగ్జరీ వాచ్ తయారీదారు Joia de Baume & Mercier 10850 quartz ప్రతిష్టాత్మక వాచ్ వండర్స్ ఈవెంట్స్ కి కూడా హాజరైంది. ఇందులో బిజినెస్ స్టైల్ డ్రెస్ స్కట్ వేసుకొని అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
ఆమె చేతికి 40 వజ్రాల రాళ్లతో పొదిగిన వాచ్ కూడా ఎంతో స్టైలిష్గా ఉంది. అసలు జాన్వినేనా? అని గుర్తుపట్టనంతగా కనిపించింది. హాలీవుడ్ హీరోయిన్ రేంజ్లో అందరి దృష్టిని ఆకట్టుకుంది.
ఇక జాన్వీ Joia de Baume & Mercier వాచ్ 40 డైమండ్లు పొదిగి ఉన్న వాచ్ ధరించడంతోపాటు దానికి తగినట్టుగా కోర్సెట్ గౌను కూడా స్టైల్ చేసింది. హెయిర్ కట్ కూడా చిన్నగా కట్ చేసుకుని మరోసారి జాన్వి ఫ్యాషన్ ఐకాన్ నిరూపించింది.
ఈ ప్రత్యేక వాచ్ 40 డైమండ్లతో పొదిగి స్టెయిన్లెస్ స్వీల్ బేజాల్ సెట్ రూపంలో ఉంది. ఇక కౌచర్ గౌన్ కూడా సబీనాబిలో AW 25 కలెక్షన్. దీనిపై క్రిస్టల్స్ బీట్స్ కూడా పొదిగి ఉన్నాయి. అంతేకాదు అందమైన ఎంబ్రాయిడరీ ఆకర్షిస్తుంది.
ప్రస్తుతం జాన్వీ కపూర్ 2026 లో రానున్న పెద్ది సినిమా రామ్ చరణ్తో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ అతిలోకసుందరి శ్రీదేవి కూతురు ఇప్పటికే తెలుగు సినిమాలో కూడా నటించింది. ఇక రొమాంటిక్ డ్రామా లాగ్ జాగాలే కూడా ఆమె టైగర్ ష్రాఫ్తో నటిస్తుంది.
తెలుగులో మరిన్ని ప్రాజెక్టులు కూడా జాన్వీ కపూర్ చేయనున్నట్లు సమాచారం. రాయుడు ప్రాజెక్టులో కూడా ఈమె నటించనున్నట్లు సినీవర్గాలు చెబుతున్నాయి. జెనీవా ఫ్యాషన్ ఈవెంట్లో అదరగొట్టిన జాన్వీ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.