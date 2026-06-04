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Janhvi Kapoor: పట్టు చీరలో క్యూట్‌గా మెరిసిపోతున్న జాన్వీకపూర్.. తిరుమల దర్శనం పిక్స్ వైరల్..

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 04, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 06:53 PM IST

Janhvi Kapoor visits Tirumala: పెద్ది ఫెమ్ జాన్వీకపూర్ సంప్రదాయ బద్దంగా పట్టు చీర ధరించి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేకంగా మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. అంతకు ముందు అలిపిరి  మెట్ల మార్గం గుండా జాన్వీపాప తిరుమల చేరుకున్నారు.
 

Janhvi Kapoor: 1/7

Janhvi Kapoor:

జాన్వీకపూర్ కు తిరుమల అంటే ఎంతో ఇష్టమో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. తన మూవీస్ రీలీజ్ కు ముందు తిరుమలకు వెళ్లి ప్రత్యేకంగా మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. ఏ మాత్రం గ్యాప్ దొరికిన వెంటనే తిరుమలలో వచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు.  తన పుట్టిన రోజు, తన తల్లి దివంగత నటి శ్రీదేవి జన్మదినం మొదలైన ముఖ్యమైన రోజుల్లో జాన్వీకపూర్ తిరుమలకు తరచుగా వెళ్తుంటారు.  

Janhvi Kapoor in Tirumala:2/7

Janhvi Kapoor in Tirumala:

అంతే కాకుండా గతంలో తనకు ముగ్గురు పిల్లల్ని కనాలని ఉందని, తిరుపతిలో సెటిల్ అవ్వాలని ఉందని కూడా ఈ భామ చెప్పిన విషయం తెలిసిందే.  అరటి ఆకులో ఎప్పుడు భోజనం చేయాలని ఉందని కూడా చెప్పారు.  

janvi kapoor peddi movie:3/7

janvi kapoor peddi movie:

 ఇక తాజాగా.. మరోసారి అలిపిరి మెట్ల మార్గం గుండా 3, 350 మెట్లు ఎక్కి వెళ్లి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుంది. రామ్ చరణ్ తో కలసి నటించిన తన మూవీ పెద్ది మూవీ రిలీజ్ వేళ  జాన్వీకపూర్ తిరుమలకు అలిపిరి గుండా వెళ్లారు.  

Peddi movie release:4/7

Peddi movie release:

సాంప్రదాయం ఉట్టిపడేలా పట్టు చీరలో జాన్వీకపూర్ తిరుమల శ్రీవారిని వీఐపీ బ్రేక్ విరామంలో వెళ్లి దర్శించుకున్నారు.  ఈ క్రమంలో క్యూలైన్  నుంచి బైటకు వచ్చాక అభిమానులు జాన్వీపాపతో ఫోటోలు దిగేందుకు పోటీపడ్డారు. గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన పెద్దిమూవీ ఈ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రిలీజ్ అయ్యింది. ఉప్పెన ఫెమ్ బుచ్చి బాబు  దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈమూవీపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.   

janhvi kapoor spotted in tirumala:5/7

janhvi kapoor spotted in tirumala:

పెద్దిలో  జాన్వీకపూర్ అచ్చియమ్మగా కన్పించనున్నారు. దీంతో పొలిటియన్ కూతురుగా ఆమె పాత్ర కొనసాగుతుంది. రామ్ చరణ్ కుస్తీ వీరుడిగా గ్రామీణ నేపథ్యం ఉన్న అథ్లెట్ గా దీనిలో చూపించారు. భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ మూవీలో జగపతి బాబు, శివ రాజ్‌కుమార్, దివ్యేందు శర్మ,  బోమన్ ఇరానీ, కీలక పాత్రలు పోషించారు.  

Janhvi kapoor latest news:6/7

Janhvi kapoor latest news:

ఈ మూవీకి ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందించారు. ఈ మూవీకి అభిమానుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. దేవర తర్వాత తెలుగులో తన రెండో మూవీ కావడంతో జాన్వీ పాప కూడా భారీగానే అంచనాలలు పెట్టుకున్నారు.  విజయవాడలో మూవీ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ లో తెలుగులో ముద్దు ముద్దుగా మాట్లాడి, తన తల్లి  శ్రీదేవి నటించిన  మూవీలోని డైలాగ్ చెప్పి మరీ అభిమానుల్ని జాన్వీకపూర్ ఫిదా చేసిన విషయం తెలిసిందే.

Janhvi kapoor tirumala darshan pics:7/7

Janhvi kapoor tirumala darshan pics:

అంతేకాకుండా  పెద్ది మూవీ అభిమానులకు ఎంతో కనెక్ట్ అవుతుందన్నారు. అందరు వచ్చి తప్పకుండా పెద్ది సినిమా చూసి మూవీ యూనిట్ ను ఆశీర్వదించాలనికోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. ఇక పెద్ది మూవీ హిట్ పై రామ్ చరణ్ కూడా భారీగానే హోప్స్ పెట్టుకున్న విషయం తెలిసిందే.  అభిమానుల నుంచి పెద్దికి మంచి రెస్సాన్స్ వస్తుంది.

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