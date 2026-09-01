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Janmashtami 2026 Holiday: జన్మాష్టమి రోజున స్కూళ్లు, బ్యాంకులకు సెలవు ఉందా.. పూర్తి వివరాలు ఇవే

Written ByVishnupriya
Published: Sep 01, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 01:28 PM IST

Janmashtami 2026 Holiday: శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి పండుగను దేశవ్యాప్తంగా భక్తులు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. 2026లో జన్మాష్టమి సెప్టెంబర్ 4, శుక్రవారం రోజున వచ్చింది. దీంతో ఈ పండుగ సందర్భంగా స్కూళ్లు, బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు ఉంటుందా అనే ఆసక్తి చాలామందిలో ఉంది.

September 4 2026 holiday1/5

తెలంగాణ జన్మాష్టమి సెలవు

జన్మాష్టమి సందర్భంగా దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో సెలవు ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒకే విధమైన సెలవు ఉండదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, విద్యాశాఖ, స్కూల్ బోర్డు నిర్ణయాలను బట్టి సెలవు మారవచ్చు. అందుకే విద్యార్థులు తమ స్కూల్‌ హాలిడే క్యాలెండర్‌ను ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.  

Janmashtami school holiday 20262/5

బ్యాంకులకు ఎక్కడ సెలవు?

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సెలవుల షెడ్యూల్ ప్రకారం సెప్టెంబర్ 4న పలు ప్రాంతాల్లో బ్యాంకు శాఖలు మూసి ఉండనున్నాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ, చెన్నై, బెంగళూరు, కోల్‌కతా, లక్నో, జైపూర్, భువనేశ్వర్, చండీగఢ్, కోచి, పాట్నా, రాంచీ, తిరువనంతపురం, శ్రీనగర్ వంటి నగరాలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి.  

Janmashtami bank holiday 20263/5

జన్మాష్టమి లాంగ్ వీకెండ్ 2026

బ్యాంకు పనులు ఉన్నవారు ముందుగానే తమ బ్రాంచ్‌కు సెలవు ఉందో లేదో తెలుసుకోవడం మంచిది. అయితే ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం వంటి సేవలు సాధారణంగా అందుబాటులో ఉంటాయి.  

government holiday September 44/5

స్కూళ్లకు సెలవు ఉంటుందా?

జన్మాష్టమి సందర్భంగా పలు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు ఇవ్వనున్నారు. ముఖ్యంగా కృష్ణుడి జన్మస్థలమైన మథుర, వృందావన్ ప్రాంతాల్లో వేడుకలు ప్రత్యేకంగా జరుగుతాయి. ఉత్తరప్రదేశ్‌తో పాటు మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాల్లో కూడా జన్మాష్టమి వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. అయితే ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ప్రైవేట్ స్కూళ్లు, CBSE, ICSE, రాష్ట్ర బోర్డు పాఠశాలలకు సెలవుల విషయంలో తేడాలు ఉండవచ్చు.

RBI bank holiday September 20265/5

ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవా?

జన్మాష్టమి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వ సెలవుగా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో మూసి ఉండవచ్చు. దీనిపై సంబంధిత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన అధికారిక సెలవుల జాబితానే తుది నిర్ణయంగా భావించాలి. ఈసారి సెప్టెంబర్ 4 శుక్రవారం కావడంతో శని, ఆదివారాలు సెలవుగా ఉండే వారికి వరుసగా మూడు రోజుల విరామం లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే సెలవు వివరాలు రాష్ట్రం, సంస్థను బట్టి మారవచ్చని గుర్తుంచుకోవాలి.

TAGS:
Janmashtami 2026 holiday
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