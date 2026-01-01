English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు న్యూ ఇయర్ గుడ్ న్యూస్.. రూ. 5000 తగ్గిన బంగారం ధర.. జనవరి 1వ తేదీ గురువారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు న్యూ ఇయర్ గుడ్ న్యూస్.. రూ. 5000 తగ్గిన బంగారం ధర.. జనవరి 1వ తేదీ గురువారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?


Gold Rate Today: కొత్త సంవత్సరం వేళ పసిడి ప్రియులకు భారీ గుడ్ న్యూస్. బంగారం కొనుగోలుదారులతోపాటు ..నూతన సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టిన వేళ పెట్టుబడిదారులకు ఊరటనిచ్చే వార్త వెలువడింది. గత కొన్ని రోజులుగా దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఈ వారం వరుసగా మూడోసారి పసిడి ధరలు భారీగా తగ్గాయి.  అమెరికా డాలర్ బలపడటం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో లాభాల స్వీకరణ (ప్రాఫిట్ బుకింగ్) కొనసాగడం వల్ల బంగారం ధరలపై ఒత్తిడి పెరిగిందని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
గుడ్ రిటర్న్స్ వెబ్‌సైట్ సమాచారం ప్రకారం.. గురువారం ఉదయం (జనవరి 1) 6.30 గంటల సమయంలో 24 క్యారెట్ బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,34,488గా నమోదైంది. కేవలం మూడు రోజుల్లోనే బంగారం ధర సుమారు రూ.5,000 వరకు తగ్గింది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ బంగారం ధర కూడా దిగివచ్చి 10 గ్రాములకు రూ.1,23,640 వద్ద ట్రేడవుతోంది. పసిడితో పాటు వెండి ధరల్లో కూడా తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం దేశీయ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,38,900గా ఉంది.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల విషయానికి వస్తే.. 24 క్యారెట్ బంగారం ఒక ఔన్స్ ధర ప్రస్తుతం సుమారు 4,364.70 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. అయితే గత ఏడాది మొత్తంగా చూసుకుంటే బంగారం ధర దాదాపు 66 శాతం వరకు పెరిగింది. అదే విధంగా వెండి ధరలు మరింత బలంగా పెరిగాయి. ప్రస్తుతం ఒక ఔన్స్ వెండి ధర సుమారు 71.59 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతుండగా, ఈ ఏడాది వెండి ధరలు దాదాపు 140 శాతం వరకు ఎగబాకినట్లు మార్కెట్ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

ఇటీవలి ధరల తగ్గుదల నేపథ్యంలో మళ్లీ బంగారం పెట్టుబడుల వైపు పెట్టుబడిదారులు ఆకర్షితులయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అమెరికా మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఒక ఔన్స్‌కు సుమారు 4,318 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతుండగా, గత వారం 4,550 డాలర్లకు పైగా ఆల్‌టైమ్ రికార్డు స్థాయిని తాకింది. అక్కడి నుంచి దాదాపు 200 డాలర్ల వరకు ధర తగ్గినట్లు కనిపిస్తోంది. ఇన్వెస్టర్లు లాభాలు తీసుకుని బయటకు రావడం, డాలర్ బలపడటం ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణాలుగా భావిస్తున్నారు.

నిపుణుల మాటల్లో చెప్పాలంటే, ఇది బంగారం మార్కెట్లో కనిపిస్తున్న తాత్కాలిక ‘రిలీఫ్ ర్యాలీ’ మాత్రమే. గతంలోనూ ఆల్‌టైమ్ గరిష్ఠాల తర్వాత ఇలాంటి దిద్దుబాట్లు రెండు మూడు సార్లు చోటుచేసుకున్నాయని వారు గుర్తు చేస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో వెండిలో కూడా కరెక్షన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఒక దశలో దేశీయంగా కిలో వెండి ధర రూ.2.75 లక్షల వరకు చేరగా, ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి గణనీయంగా తగ్గింది.   

అంతర్జాతీయంగా గత వారం ఒక ఔన్స్ వెండి ధర 80 డాలర్ల వద్ద రికార్డు నమోదు చేయగా, ప్రస్తుతం అది 71 డాలర్ల స్థాయికి దిగివచ్చింది. మొత్తంగా చూస్తే, పసిడి, వెండి ధరల్లో తాజా తగ్గుదల మార్కెట్‌కు తాత్కాలిక ఊరటనిచ్చే పరిణామంగా మారిందని చెప్పవచ్చు.

Gold prices today Gold rate January 1 gold price fall India 24 Carat Gold Price 22 Carat gold Rate Silver Price Today India gold and silver rates today

