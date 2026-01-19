Gold Rate Today: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేడు జనవరి 19వ తేదీ సోమవారం బంగారం ధరలు ఇవే.. తులం పసిడి ధర ఎంతుందుంటే..?

Gold Rate Today: ఇటీవలి కాలంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా బంగారం ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. తాజాగా బంగారం ధరలు అన్ని గత రికార్డులను దాటుకుని చరిత్రలోనే అత్యధిక స్థాయికి చేరుకున్నాయి. జనవరి 19వ తేదీ సోమవారం నాటికి దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఆశ్చర్యకర స్థాయిలో నమోదయ్యాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,47,278గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,35,004 వరకు చేరింది. అదే సమయంలో ఒక కిలో వెండి ధర కూడా రూ. 3,01,908గా నమోదై ఆల్టైమ్ రికార్డును సృష్టించింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ పసిడి ధరలు చరిత్ర సృష్టిస్తున్నాయి. అమెరికా మార్కెట్లో ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర తొలిసారిగా 4,665 డాలర్లకు చేరింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారం ధరలు ఈ స్థాయిలో పెరగడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పసిడి విలువ నిరంతరం కొత్త గరిష్టాలను తాకుతూ ముందుకు సాగడమేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా అమెరికన్ డాలర్ విలువ భారీగా పడిపోవడం బంగారం ధరలను మరింత ఎగబాకేలా చేసింది.
భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు కూడా బంగారం ధరల పెరుగుదలకు దోహదపడుతున్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గ్రీన్ల్యాండ్ను తమకు అప్పగించాలంటూ యూరోపియన్ దేశాలపై ఒత్తిడి పెంచుతున్న వ్యాఖ్యలు చేయడం అంతర్జాతీయంగా ఉద్రిక్తతలను పెంచుతోంది. గ్రీన్ల్యాండ్ను అప్పగించకపోతే యూరోపియన్ దేశాలు భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుందని, అవసరమైతే మరింత అధిక సుంకాలు విధిస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు. ఈ వ్యాఖ్యలతో జియోపాలిటికల్ వాతావరణం మరింత వేడెక్కే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇలాంటి అనిశ్చిత పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను బంగారం, వెండి వంటి సురక్షితమైన ఆస్తుల వైపు మళ్లిస్తున్నారు. దీని ఫలితంగా పసిడి ధరలు ఆల్టైమ్ రికార్డులను తాకుతున్నాయి.
బంగారం ధరలు పెరగడానికి మరో ముఖ్యమైన కారణంగా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను మరోసారి పెంచే అవకాశం ఉందన్న వార్తలు కూడా ప్రభావం చూపుతున్నాయి. వడ్డీ రేట్లపై ఉన్న అనిశ్చితి పెట్టుబడిదారులను బంగారం వైపు ఆకర్షిస్తోంది. ఈ అంశం కూడా బంగారం ధరలను మరింత పెంచుతోంది.
అయితే, బంగారం ధరలు ఈ స్థాయిలో పెరగడం ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే వినియోగదారులకు నిరాశ కలిగిస్తోంది. చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1.35 లక్షలను దాటడంతో సాధారణ వినియోగదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. దేశీయంగా బంగారం కొనుగోళ్లకు పెద్దగా డిమాండ్ లేకపోయినా, కేవలం అంతర్జాతీయ పరిణామాల కారణంగానే ధరలు పెరుగుతుండటం పసిడి ప్రియుల్లో నైరాశ్యాన్ని కలిగిస్తోంది.
ఇప్పటికే ఒక తులం బంగారం ధర లక్షన్నర రూపాయల దిశగా సాగుతుండటంతో, భవిష్యత్తులో ధరలు ఇంకా ఎంత వరకు పెరుగుతాయో అన్న భయం కూడా వినియోగదారుల్లో నెలకొంది. ఇదే సమయంలో వెండి ధరలు కూడా బంగారాన్ని అనుసరిస్తూ కొత్త గరిష్టాలను తాకాయి. ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 3 లక్షల మార్కును దాటడం మరో రికార్డుగా నిలిచింది. మొత్తం మీద అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, ఆర్థిక అనిశ్చితి, రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కలిసి బంగారం, వెండి ధరలను చరిత్రలోనే అరుదైన స్థాయికి తీసుకెళ్లాయని చెప్పవచ్చు.