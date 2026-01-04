English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
School Holiday: విద్యార్థులకు బంపర్ జాక్ పాట్.. ఏకంగా 14 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు.. పూర్తి వివరాలు ఇవే..

Ap general and optional schools holiday January list: ముఖ్యంగా జనవరి మాసంలో సగంకంటే ఎక్కువ రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు ఉండనున్నాయి. దీంతో విద్యార్థులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సంక్రాంతి కంటే ముందే పండగ చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కొంత మంది దూర ప్రాంతాలకు ట్రిప్ లకు ప్లాన్ లు వేస్తున్నారు.
దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన సంక్రాంతి పండగ సందడి కన్పిస్తుంది. ఈ పండగను పలుచోట్ల వివిధ పేర్లతో జరుపుకుంటారు. ఇక రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్ని అంటుతాయి.  పిండి వంటలు, గొబ్బెమ్మలు, పందెంకోళ్లు,  అందాల ముగ్గులు, బసవన్నల హడావిడి చాలా బాగా ఉంటుంది.

ఈ క్రమంలో ఉద్యోగాలు, చదువులతో ప్రజలంతా ఎక్కడ ఉన్నా కూడా పండగ నేపథ్యంలో సోంత ఊర్లకు చేరుకుంటారు.  అయితే.. జనవరి మాసంలో సగంకుపైగా  హలీడేలు ఉన్నాయి. వీటిలో ప్రభుత్వ సెలవులతో పాటు ఆప్షనల్ హలీడేలు ఉన్నాయి.   

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో జనవరి నెలలో 14 రోజులు సెలవులు ఉండనున్నాయి. జనవరి 4 ఈరోజు ఆదివారం సెలవు. ఇక 10 నుంచి 18 తేదీల్లో  సంక్రాంతి సెలవుల్ని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఆ తర్వాత.. 23 వసంత పంచమి,  25 ఆదివారం, 26 గణతంత్ర దినోత్సవం నేపథ్యంలో సెలవులు ఉంటాయి..  

దీనితో పాటు.. ఇక సీబీఎస్ఈ, ఇంటర్నేషనల్ , శనివారాలు హలీడే లు ఉంటాయి. వారికి మరో అదనంగా  మరో 3 సెలవులు ఉంటాయి. ఇక జనరల్, ఆప్షనల్ హలీడేలతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా సంక్రాంతి కంటే ముందే పండగ మొదలైందని చెప్పుకొవచ్చు.  

ఈ క్రమంలో సాధారణ సెలవులు అయితే..  ఆదివారం జనవరి 4,11,18,25,31 ఉంటాయి.ఆ తర్వాత రెండో శనివారం సెలవు,  జనవరి 10 నుంచి 18 సంక్రాంతి సెలవులు,  గణతంత్ర దినోత్సవం నేపథ్యంలో జనవరి 26 న సెలవులు ఉంటాయి. 

మరోవైపు ఇక ఆప్షనల్ హలీడేలు చూసుకుంటే..  జనవరి 1 న్యూ ఇయర్, జనవరి 3 హజ్రత్ అలీ జయంతి, జనవరి 16 షబ్ ఎ మెరాజ్ ల  నేపథ్యంలో ఆప్షనల్ హలీడేలు ఉండనున్నాయి. మొత్తంగా చూసుకుంటే జనవరి మాసంలో సగంకు పైగానే స్కూళ్లకు సెలవులు ఉండటంతో విద్యార్థులతో పాటు సిబ్బంది కూడా పండగ చేసుకుంటున్నారు.

