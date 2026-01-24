English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Today: రెండు లక్షలకు రెండు అడుగుల దూరంలో తులం 10 గ్రాముల బంగారం ధర.. జనవరి 24వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా ఆకాశాన్ని తాకుతూ సామాన్యులను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. పసిడి ధరలు ఈ స్థాయిలో పరుగులు పెట్టడంతో, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు బంగారం కొనుగోలు చేయడం కలలా మారుతోంది. పేద కుటుంబాల్లో ఆడపిల్ల పెళ్లి అంటేనే భారం అనుకుంటే, ఇప్పుడు తులం బంగారం కొనాలంటే దాదాపు రెండు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. బంగారం వెంటనే వెండి కూడా తగ్గేదే లేదన్నట్టుగా దూసుకుపోతూ మూడు లక్షల రూపాయల మార్క్‌ను దాటింది. ఈ పరిస్థితుల్లో బంగారం, వెండి కొనాలనుకునేవారికి ఇది సరైన సమయం కాదనే చెప్పాలి.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరా అంతరాయాలు, డిమాండ్‌లో మార్పులు, కరెన్సీ కదలికలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు వంటి అంశాలు బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో జనవరి 24 శనివారం నాటికి భారత్‌లో బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. 10 గ్రాముల ప్రాతిపదికన చూస్తే 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,57,160కు చేరగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,44,060 పలుకుతోంది. అదే 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,17,870గా ఉంది. ఉదయం వేళల్లో దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో కూడా ఇదే తరహా ధరలు కొనసాగుతున్నాయి.

చెన్నైలో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.1,58,740గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,45,510గా ఉంది. అక్కడ వెండి కిలో ధర రూ.3,45,100గా నమోదైంది. ముంబై, కోల్‌కతా, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర సుమారు రూ.1,57,160గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,44,060 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. వెండి ధరలు నగరాన్ని బట్టి రూ.3.40 లక్షల నుంచి రూ.3.60 లక్షల వరకు ఉన్నాయి. ఢిల్లీలోనూ బంగారం ధరలు ఇదే స్థాయిలో కొనసాగుతుండగా, వెండి కిలో రూ.3,40,100గా ఉంది.

అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న అనిశ్చితి కారణంగా ఇన్వెస్టర్లు సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఇటీవల ధరలు స్వల్పంగా తగ్గడానికి కొందరు ఇన్వెస్టర్లు లాభాలు బుక్ చేసుకోవడమే కారణమని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే అమెరికా–ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు, ఇజ్రాయెల్ వైఖరి, ఆంక్షల అంశాలు బంగారం ధరలను మళ్లీ పైకి నడిపిస్తున్నాయి. 

మరోవైపు అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై ప్రకటన కోసం మార్కెట్లు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది రెండో అర్ధభాగంలో వడ్డీ రేట్లు తగ్గించే అవకాశం ఉందన్న అంచనాలు కూడా బంగారానికి మద్దతుగా నిలుస్తున్నాయి.

భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నంత కాలం బంగారం వంటి సెక్యూర్డ్ అసెట్స్‌పై ఇన్వెస్టర్ల ఆసక్తి తగ్గే అవకాశం లేదని నిపుణులు అంటున్నారు. అయితే ధరలు ఈ స్థాయిలో పెరగడంతో పసిడి ఆభరణాలు కొనాలనుకునే వారు వెనకడుగు వేస్తున్నారు. పెళ్లిళ్ల సీజన్ సమీపిస్తున్న వేళ, ఈ ధరలకు బంగారం కొనడం సామాన్యుడికి నిజంగానే కత్తిమీద సాముగా మారిందనే చెప్పాలి.

