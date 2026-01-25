English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bank Closed: SBI ఖాతాదారులకు కీలక అలెర్ట్‌.. జనవరి 27న బ్యాంకులు బంద్‌, ఈ పని చేయండి!

January 27 Bank Holiday: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకు ఉద్యోగులు జనవరి 27 తేదీన సమ్మె చేస్తున్నారు. ఇది ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులతోపాటు కొన్ని ప్రైవేటు రంగ బ్యాంకుల మీద కూడా ప్రభావం పడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎస్‌బీఐ ఖాతాదారులకు కీలక అలర్ట్ జారీ చేసింది. సమ్మె కారణంగా ఈరోజు ఈ పనులు పూర్తి చేయండి. ప్రధానంగా యునైటెడ్ ఫోరం బ్యాంక్ యూనియన్లు, ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్ కలిపి ఐదు రోజుల పని దినాల కోసం ఈ సమ్మె చేస్తున్నారు.
 
 బ్యాంకు ఉద్యోగులు ఐదు రోజుల పని దినాల కోసం సమ్మె బాట పట్టనున్నారు. ప్రభుత్వ బ్యాంకులతోపాటు కొన్ని ప్రైవేటు రంగ బ్యాంకు ఉద్యోగులు కూడా ఈ సమ్మెలో పాల్గొంటారు. ప్రభుత్వం తో పాటు ఆర్‌బీఐ ఐదు రోజుల పని దినం అమలు చేయాలని వారు కోరుతున్నారు. ఐబీఏ తో పాటు పలు బ్యాంకింగ్ సంఘాలు సమ్మె బాట పడుతున్నారు.   

 దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 8 లక్షల మంది ఉద్యోగులు ఈ సమ్మెలో పాల్గొననున్నారు. 2026 జనవరి 26 రాత్రి నుంచి మొదలవుతుంది. జనవరి 27వ తేదీ అర్ధరాత్రి వరకు కొనసాగుతుంది. అయితే ఇప్పటికే జనవరి 24వ తేదీ రెండో శనివారం, 25వ తేదీ ఆదివారం, కూడా బ్యాంకులు బంద్ ఉన్నాయి. దాంతోపాటు 26వ తేదీ సోమవారం రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా బ్యాంకు లేదా వరుసగా సెలవులు వచ్చాయి.  

 ఈ నేపథ్యంలో బ్యాంకుల బంద్ ఉన్నాయి. అయితే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) తమ కస్టమర్లకు ఒక కీలక అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఈ సమయంలో సర్వీస్ పై ప్రభావం పడుతుంది. ప్రధానంగా బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమ్మె కారణంగా కేవలం ఏటీఎం డిపాజిట్, విత్‌డ్రా సేవలను ఉపయోగించుకోవాలని కస్టమర్ సర్వీస్ పాయింట్ సందర్శించాలని కోరింది. అంతేకాదు కేవలం ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, యోనో యాప్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ సేవలను వినియోగించుకోవాలని కోరింది.  

ఎస్‌బీఐ తమ ఖాతాదారులకు ఈ అంతరాయానికి క్షమించాలని కోరింది. ఈ స్ట్రైక్ వల్ల దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని ప్రభుత్వ బ్యాంకు అన్ని ప్రభుత్వంగా బ్యాంకులతో పాటు కొన్ని ప్రైవేటు రంగా బ్యాంకులు ఉండనున్నాయి. కాబట్టి డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ అందుబాటులో ఉండనుంది. రేపటి వరకు సమ్మె గురించి ఏదైనా గుడ్ న్యూస్ వస్తే విరమించవచ్చని తెలిపింది.  

ఇక వరుస సెలవులతో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి కేవలం ఏటీఎం ఆన్‌లైన్ పేమెంట్ పద్ధతులు ఉపయోగించుకుంటే మంచిది. ఇప్పటికే నాలుగు రోజులు వరుసగా బ్యాంకులకు సెలవులు రానున్నాయి.

