  • January Holidays 2026: జనవరిలో లాంగ్‌ వీకెండ్స్‌.. సంక్రాంతి కాకుండా వరుసగా సెలవులే సెలవులు..!

Long Weekends In January 2026: ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా క్రిస్మస్ సెలవులు ప్రకటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బ్యాంకులతోపాటు విద్యాసంస్థలు కూడా సెలవులు రానున్నాయి. డిసెంబర్ 25వ తేదీ క్రిస్మస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటారు. ఈరోజు అన్ని విద్యాసంస్థల తో పాటు కార్యాలయాలకు కూడా బంద్‌ ఉంటుంది. క్రిస్మస్ తర్వాత డిసెంబర్ 26 బాక్సింగ్ డే కూడా సెలవు ఉంది. అయితే జనవరి నెలలో కూడా లాంగ్ వీకెండ్స్ రానున్నాయి. సంక్రాంతి పండుగ కాకుండా వరుసగా సెలవులు రానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆ పూర్తి జాబితా తెలుసుకుందాం
 
 సెలవులు అంటే విద్యార్థులకు పండగే.. ఇక లాంగ్ వీకెండ్స్‌ అంటే ఉద్యోగులకు కూడా ఎంతో జాయ్‌ జాయ్‌. ఈ నేపథ్యంలో జనవరి నెలలో లాంగ్ వీకెండ్స్ రెండు మార్లు రాబోతున్నాయి. సంక్రాంతి కాకుండా ఈ సెలవులు రానున్నాయి. దీంతో ఎక్కడికైనా ఫ్యామిలీతో ట్రిప్‌ వేసుకోవడానికి ఇది బెస్ట్ టైమ్‌.  

 ఇప్పటికే విద్యాసంస్థలకు క్రిస్మస్ సెలవులు ప్రకటిస్తున్నారు. డిసెంబర్ కాబట్టి టూర్లు, ఆధ్యాత్మిక యాత్రలకు వెళుతూ ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో వరుసగా స్కూల్లకు సెలవులు కూడా రానున్నాయి. . ప్రధానంగా క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూళ్లకు ఏకంగా వారం రోజులకు పైగా స్కూల్లకు సెలవులు ప్రకటిస్తున్నారు.  

 బ్యాంకులు కూడా క్రిస్మస్ ఈవ్‌, క్రిస్మస్, బాక్సింగ్ డే సందర్భంగా వరుసగా సెలవులు రానున్నాయి. ఇక విద్యాసంస్థలతో పాటు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు కూడా ఈ రోజుల్లో సెలవులు ఉండనున్నాయి. క్రిస్మస్ పండుగ ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటారు. అందుకే ఇది పబ్లిక్ హాలిడేగా ప్రకటించారు.  

 అయితే 2026 జనవరి నెలలో కూడా లాంగ్ వీకెండ్స్ రానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వరుసగా సెలవులు రాబోతున్నాయి. 2026 జనవరిలో రెండుసార్లు లాంగ్ వీకెండ్స్ జనవరి 1వ తేదీ గురువారం కొత్త సంవత్సరం ఆ రోజు సెలవు ఉంటుంది. ఇక శుక్రవారం 2వ తేదీ ఒక్కరోజు సెలవు పెడితే శని ఆదివారాలతో కలిపి వరుసగా నాలుగు రోజులు హాలిడేస్ ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.  

 ఇక దీంతోపాటు జనవరి 24వ తేదీ శనివారం, 25వ తేదీ ఆదివారం, ఇక 26వ తేదీ సోమవారం గణతంత్ర దినోత్సవం కూడా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు, స్కూళ్లకు సెలవులు రాబోతున్నాయి. జనవరి 23 శుక్రవారం వసంత పంచమి రోజు సెలవు పెడితే.. వరుసగా నాలుగు రోజులు స్కూళ్లకు హాలిడే దొరికినట్లే.   

 దీంతోపాటు జనవరి నెలలో సంక్రాంతి సెలవులు కూడా రాబోతున్నాయి. ఇక ప్రధానంగా ఏపీలో సంక్రాంతికి భారీగానే సెలవులు ప్రకటిస్తారు. భోగి, సంక్రాంతి, కనుమ మూడు రోజుల పాటు ఈ పండుగ నిర్వహిస్తారు. దాదాపు వారం రోజుల వరకు స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటిస్తారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి పండుగ వైభవంగా జరుపుకుంటారు

