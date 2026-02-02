English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Japan School Uniform: జపాన్ స్కూళ్లలో అమ్మాయిలు పొట్టి బట్టలు ఎందుకు ధరిస్తారు? దాని వెనుక పెద్ద రహస్యం!

Japan School Uniform: జపాన్ స్కూళ్లలో అమ్మాయిలు పొట్టి బట్టలు ఎందుకు ధరిస్తారు? దాని వెనుక పెద్ద రహస్యం!

Reason Behind Japanese School Girl Skirt: జపాన్‌ అంటేనే విభిన్నమైన సంస్కృతికి నిలయం. అక్కడ పాఠశాల విద్యార్థినుల యూనిఫాం అనగానే మనకు వెంటనే గుర్తొచ్చేది మినీ స్కర్ట్స్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా మంది ఇది కేవలం ఫ్యాషన్ లేదా అందం కోసం అనుకుంటారు, కానీ దీని వెనుక ఆసక్తికరమైన సామాజిక, సాంస్కృతిక కారణాలు ఉన్నాయి.
1 /7

జపాన్‌ అంటేనే విభిన్నమైన సంస్కృతికి నిలయం. అక్కడ పాఠశాల విద్యార్థినుల యూనిఫాం అనగానే మనకు వెంటనే గుర్తొచ్చేది మినీ స్కర్ట్స్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా మంది ఇది కేవలం ఫ్యాషన్ లేదా అందం కోసం అనుకుంటారు, కానీ దీని వెనుక ఆసక్తికరమైన సామాజిక, సాంస్కృతిక కారణాలు ఉన్నాయి.

2 /7

జపాన్‌లో దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న ఈ సంప్రదాయం వెనుక పాప్ సంస్కృతి, ఒకప్పటి సామాజిక మార్పుల ప్రభావం బలంగా ఉంది.

3 /7

1990వ దశకంలో జపాన్‌లో 'గ్యారు' అనే ఒక ప్రత్యేకమైన ఫ్యాషన్ సంస్కృతి పుట్టుకొచ్చింది. అప్పట్లో జపాన్ పాప్ స్టార్ నామి అమురో యువతపై విపరీతమైన ప్రభావాన్ని చూపారు. ఆమె తన ప్రదర్శనల్లో ఎక్కువగా పొట్టి స్కర్టులు, పొడవాటి బూట్లు ధరించేవారు. ఆమెను ఆదర్శంగా తీసుకున్న విద్యార్థినులు, తమ స్కూల్ యూనిఫాం స్కర్టులను కూడా మడతపెట్టి పొట్టిగా చేసుకోవడం ప్రారంభించారు.

4 /7

చాలా మంది జపనీస్ విద్యార్థినులు మినీ స్కర్ట్స్ ధరించడాన్ని తమ ఆత్మవిశ్వాసానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. స్కూల్ యూనిఫాం అనేది అందరికీ ఒకేలా ఉంటుంది, కానీ స్కర్ట్ పొడవును మార్చడం ద్వారా తమదైన శైలిని చాటుకోవచ్చని వారు నమ్ముతారు. తాము అందంగా కనిపిస్తున్నామనే భావన వారిలో సానుకూల దృక్పథాన్ని నింపుతుంది.

5 /7

జపాన్‌కు చెందిన ప్రపంచ ప్రసిద్ధ అనిమే (కార్టూన్లు), టీవీ సీరియల్స్, అంతర్జాతీయ సినిమాల్లో స్కూల్ గర్ల్స్ పాత్రలు ఎప్పుడూ మినీ స్కర్టులతోనే కనిపిస్తాయి. ఈ విజువల్స్ నిరంతరం కనిపించడం వల్ల, అది ఒక సాధారణ జీవనశైలిగా మారిపోయింది. ఇటీవలి కాలంలో కె-పాప్ (K-Pop) ప్రభావం కూడా దీనిని మరింత పాపులర్ చేసింది.

6 /7

ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, జపాన్‌లో గడ్డకట్టే చలి ఉన్నప్పటికీ విద్యార్థినులు మినీ స్కర్టులనే ధరిస్తారు. దీనికి కారణం వారి పూర్వీకుల నుండి వచ్చిన 'గమన్' అనే సంప్రదాయం. అంటే కష్టాలను ఓర్చుకోవడం ద్వారా మనోధైర్యాన్ని పెంచుకోవచ్చని వారి నమ్మకం. చలిని తట్టుకుని పాఠశాలకు వెళ్లడం వారి క్రమశిక్షణలో భాగంగా భావిస్తారు.

7 /7

మొత్తానికి, జపాన్‌లో మినీ స్కర్ట్స్ ధరించడం అనేది కేవలం ఒక ఫ్యాషన్ స్టేట్‌మెంట్ మాత్రమే కాదు. అది ఆ దేశపు పాప్ సంస్కృతి, యువత మనస్తత్వం, వారి సామాజిక విప్లవానికి ఒక ప్రతిబింబంగా నడుస్తోంది.

Japan School Girls Japanese School Uniform Japanese School Girl Uniform Culture Mini Skirt Tradition Japan Why Japanese Girls Wear Mini Skirts

Next Gallery

8th Pay Commission DA Hike: బడ్జెట్ తర్వాత ఉద్యోగులకు శుభవార్త..భారీగా పెరిగిన డీఏ (DA)..ఆ రోజు నుంచే అమలు!