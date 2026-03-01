English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Vijay thalapathy: అయ్యయ్యో.. ఊహించని చిక్కుల్లో విజయ్ దళపతి.!. కన్న కొడుకు ఏంచేశాడో తెలుసా..?..

Vijay thalapathy Sangeetha divorce row: కోలీవుడ్ స్టార్ , టీవీకే పార్టీ అధినేత వరుస వివాదాల్లో చిక్కుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే ఒకవైపున ఆయన సతీమణి డైవర్స్  కొసం కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. మరోవైపు తాజాగా.. కోడుకు బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు.దీంతో తమిళ విజయ్ అంశం కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
 
1 /6

తమిళనాడులో రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొలది తమిళ రాజకీయలు హాట్ హాట్ గా మారుతున్నాయి. ఇప్పటికే తమిళ బీజేపీ చీఫ్ త్రిష, విజయ్ లపై కాంట్రవర్సీ వ్యాఖ్యలు చేసి అగ్గిరవ్వ రాజేశారు.ఆ తర్వాత జయలలిత నెచ్చెలి శశికళ కొత్త పార్టీ జెండా ఆవిష్కరించారు. మరోవైపు జయలలితకు నమ్మిన బంటు అయిన పన్నీర్ సెల్వం అధికార స్టాలీన్ డీఎంకే పార్టీలో చేరిపోయారు.

2 /6

టీవీకే పార్టీ అధినేత విజయ్ ఇటీవల వరస వివాదాల్లో చిక్కుకున్నారు. ఆయన సతీమణి సంగీత తమ 27 ఏళ్ల బంధానికి ఫుల్ స్టాప్ పెడుతూ డైవర్స్ కావాలని ఏకంగా చెంగల్ ఫ్యామిలీ కోర్టులో కోర్టులో డైవర్స్ పిటిషన్ వేసింది. ఒక ఫెమస్ హీరోయిన్ తో విజయ్ చాలా ఏళ్లుగా సీక్రెట్ యవ్వరాం సాగిస్తున్నాడని చెప్పింది. రెండెళ్లుగా తామిద్దరం దూరంగానే ఉంటున్నామని సంగీత చెప్పుకొచ్చింది.  

3 /6

అవసరం అయితే.. ఆమె పేరును కూడా బైటపెడ్తానని సంగీత మాట్లాడారు. మొత్తంగా విజయ్ మాత్రం ఈవివాదాలతో ఎక్కువగా హాట్ టాపిక్గా మారాయి. మరోవైపు టీవీకే విజయ్ ను రాజకీయంగా ఎదుర్కొలేక ఆయనసతీమణితో ఈ విధంగా చేయిస్తున్నారని టీటీకే పార్టీ నేతలు కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు.  

4 /6

సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది నెటిజన్లు మాత్రం విజయ్ , సంగీత కాపురంలో నిప్పులు పోసింది త్రిష అంటూ ఆమెను ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. తమ అన్నకాపురంను త్రిష కూల్చేసిందని అంటున్నారు. దీనిపై త్రిష కానీ విజయ్ కానీ రియాక్ట్ కాలేదు.  

5 /6

 మరోవైపు విజయ్ సోషల్ మీడియా అకౌట్ ను జాసన్ సంజయ్ సైతం అన్ ఫాలో చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. జాసన్ అకౌంట్ ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ లో విజయ్ లేడు. అయితే జాసన్ తన తండ్రిని అన్ ఫాలో చేయడం నిజమా కాదా అనేది తెలియాల్సి ఉంది. ఒకవేళ కన్నతండ్రినినిజంగానే అన్ ఫాలో అయితే.. ఇంట్లోని వివాదం సాల్వ్ చేయలేని విజయ్ ప్రజల్ని ఏంచూసుకుంటాడని ఆయన్ను కార్నర్ చేస్తున్నారు.   జాసన్ సంజయ్ 2000 ఆగస్ట్ 26న విజయ్, సంగీతలకు పుట్టాడు. చెన్నైలోని విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేశాడు. ఇతనికి దివ్య సాషా అనే చెల్లెలు కూడా ఉంది.  

6 /6

అయితే.. కావాలని ఎన్నికల సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో విజయ్ కుటుంబ గొడవలు తెరమీదకు తెచ్చి ప్రజల్లో ఆయనను చెడ్డవాడిలో చూపించాలని కొంత మంది రాజకీయాలు చేస్తున్నారని ప్రచారం  జరుగుతుంది. త్రిషతో విజయ్ ఉన్న ఫోటోల్ని సైతం నెటిజన్లు వైరల్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల త్రిష ప్రపంచం అంతా నీకు వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డ నీకు అండగా ఉంటా.. అని త్రిష తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో పోస్ట్ చేసి డిలిట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే.  దీనిపై తమిళ విజయ్ ఏవిధంగా రియాక్ట్ అవుతారో అనేది మాత్రం ఆసక్తికరంగా మారింది.

Vijay Thalapathy raw Vijay thalapathy son Jason Sanjay Sangeetha divorce row tvk Vijay controversy Vijay thalapathy divorce controversy Vijay Sangeetha divorce row Tamil Nadu Vijay trisha row TVK party

