  • Nehru Letters Row: ఏళ్ల తర్వాత లేఖలపై రచ్చ.. ఆ లెటర్లు దేశానికి చెందినవా? లేక గాంధీ కుటుంబానికి చెందినవా?

Nehru Letters Row: పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు వాడీవేడీగా సాగుతున్నాయి. అధికార పక్షం, విపక్ష కాంగ్రెస్ మధ్య తగ్గాఫర్ చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. దేశ తొలి ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూకు సంబంధించిన లేఖలపై బుధవాం లోకసభలో బీజేపీ, కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య వాదోపవాదనలు జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా నెహ్రూ లేఖలు తిరిగి ఇచ్చేయాలని.. అవేమీ గాంధీ కుటుంబానికి చెందిన ఆస్తులు కావని సంస్క్రుతిక శాఖ సోనియా గాంధీకి స్పష్టం చేసింది.

1 /8

జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ ... భారతదేశ తొలి ప్రధాని మాత్రమే కాదు.. గొప్ప రచయిత, ఆలోచనాపరుడు. స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ కాలం నుంచి ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసిన 17 సంవత్సరాల వరకూ ఆయన దేశ విదేశీ ప్రముఖులతో వేల సంఖ్యలో లేఖల ద్వారా తమ ఆలోచనలను పంచుకున్నారు. ఈ లేఖలు నేటికీ భారత రాజకీయ, సామాజిక చర్చలకు ప్రాసంగికంగా నిలుస్తున్నాయి.

2 /8

  నెహ్రూ లేఖలు మతతత్వం, జాతీయవాదం, ప్రజాస్వామ్యం, అంతర్జాతీయ రాజకీయాలు, సామాజిక న్యాయం వంటి అంశాలపై ఆయన ఆలోచనలకు అద్దం పడతాయి. అయితే, ఇవే లేఖలు ఇప్పుడు రాజకీయ వివాదానికి కేంద్రంగా మారాయి. ప్రధానమంత్రి మ్యూజియం అండ్ లైబ్రరీ నుంచి నెహ్రూ సంబంధిత పత్రాలు 51 పెట్టెల్లో తీసుకెళ్లి సోనియా గాంధీకి అప్పగించారని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెబుతోంది. ఈ పత్రాలు తిరిగి పబ్లిక్ ఆర్కైవ్‌కు ఇవ్వాలని కేంద్రం డిమాండ్ చేస్తోంది.  

3 /8

కేంద్ర సాంస్కృతిక మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ స్పందిస్తూ.. ఇవి ప్రైవేట్ కుటుంబ పత్రాలు కావు. ఇవి భారతదేశ తొలి ప్రధానమంత్రికి సంబంధించిన జాతీయ రికార్డులు. ఇటువంటి చారిత్రక పత్రాలు మూసివేసిన గదుల్లో కాకుండా ప్రజా ఆర్కైవ్స్‌లో ఉండాలి అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. చరిత్రను ఎంపిక చేసుకుని మళ్లీ వ్రాయలేమని కూడా ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.  

4 /8

నెహ్రూ తన కుమార్తె ఇందిరా గాంధీకి, రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు మాత్రమే కాదు.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖులకు కూడా లేఖలు రాశారు. అలీన ఉద్యమాన్ని ప్రోత్సహించిన కాలంలో అనేక దేశాధినేతలతో ఆయన ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరిపారు. ఆల్బర్ట్ ఐన్‌స్టీన్, ఎడ్వినా మౌంట్‌బాటన్, విజయలక్ష్మీ పండిట్, పద్మజా నాయుడు, అరుణా ఆసఫ్ అలీ, జీబీ పంత్, జగ్జీవన్ రామ్ వంటి ప్రముఖులతో నెహ్రూ లేఖల ద్వారా తన ఆలోచనలను పంచుకున్నారు.

5 /8

ప్రత్యేకంగా నెహ్రూ–ఎడ్వినా మౌంట్‌బాటన్ మధ్య జరిగిన లేఖలపై ఇప్పటికీ ఆసక్తి కొనసాగుతోంది. ఎడ్వినా మౌంట్‌బాటన్ భారతదేశ చివరి బ్రిటిష్ వైస్రాయ్ లార్డ్ మౌంట్‌బాటన్ భార్య. నెహ్రూతో ఆమెకు ఉన్న సన్నిహిత స్నేహం గురించి ఆమె కుమార్తె పమేలా హిక్స్ తన పుస్తకం డాటర్ ఆఫ్ ఎంపైర్ లో ప్రస్తావించారు. ఆ లేఖలు ప్రజలకు ఇప్పటివరకు అందుబాటులోకి రాలేదు.

6 /8

PMML సొసైటీ సభ్యుడు రిజ్వాన్ ఖాద్రీ గతంలో రాహుల్ గాంధీకి లేఖ రాసి, నెహ్రూ, జయప్రకాష్ నారాయణ్, జగ్జీవన్ రామ్, ఎడ్వినా మౌంట్‌బాటన్ వంటి వారితో జరిగిన కీలక లేఖలను పరిశోధకులకు అందుబాటులో ఉంచాలని కోరారు. ఈ పత్రాలను 2008లో సోనియా గాంధీ సూచనల మేరకు మ్యూజియం నుంచి ఉపసంహరించుకున్నట్లు రికార్డులు ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

7 /8

  కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రశ్నిస్తున్న ప్రధాన అంశం ఒక్కటే. ఇంత కీలకమైన చారిత్రక పత్రాలు ప్రజల నుంచి ఎందుకు దూరంగా ఉంచుతున్నటు?. పండితులు, పరిశోధకులు, విద్యార్థులు అసలు పత్రాలను చూసే హక్కు ఉందని ప్రభుత్వం వాదిస్తోంది. పారదర్శకత ప్రజాస్వామ్యానికి పునాది అని, ఈ బాధ్యతను ప్రతి ఒక్కరూ నెరవేర్చాల్సిందేనని కేంద్రం చెబుతోంది.  

8 /8

గతంలో ఈ నెహ్రూ పత్రాలు ఢిల్లీలోని తీన్ మూర్తి భవన్‌లో ఉన్న నెహ్రూ మెమోరియల్ మ్యూజియం అండ్ లైబ్రరీలో భద్రపరిచారు. నెహ్రూ మరణం తర్వాత ఆయన అధికారిక నివాసాన్ని మ్యూజియంగా మార్చారు. 2023లో దీనిని ప్రధానమంత్రి మ్యూజియం అండ్ లైబ్రరీ (PMML)గా పేరు మార్చారు. ప్రస్తుతం ఈ సంస్థకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షుడిగా, రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ ఉపాధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు.నెహ్రూ లేఖల వివాదం కేవలం రాజకీయ అంశంగా మాత్రమే కాకుండా, భారత చరిత్రను ఎలా సంరక్షించాలి? ఎవరి ఆధీనంలో ఉంచాలి? అనే కీలక ప్రశ్నలను కూడా లేవనెత్తుతోంది.  

