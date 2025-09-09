English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jaya Prada: జయప్రద జీవితం నాశనం చేశాడు.. స్టార్ నటుడు కీలక వ్యాఖ్యలు..

Jaya Prada Shocking Incident 
ఎన్నో సంవత్సరాలపాటు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగిన నటి.. జయప్రద. సినిమాలతోనే కాకుండా రాజకీయాల్లో కూడా కొద్ది రోజులపాటు ఆమె హవా కొనసాగిచ్చింది. అయితే అలాంటి జయప్రద గురించి ఒక స్టార్ సెలబ్రిటీ చేసిన వ్యాఖ్యలు.. అప్పట్లో పెద్ద దుమారమే రేపాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
సీనియర్ ఎన్టీఆర్, ఏఎన్ఆర్, కృష్ణలాంటి నటులతో ఏదైనా సినిమాలు చేసి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న స్టార్ హీరోయిన్ జయప్రద. ఈ అలనాటి హీరోయిన్ సినిమాలతోనే కాకుండా రాజకీయాల ద్వారా కూడా.. ప్రజలకు దగ్గరయింది.   

అయితే కొద్ది రోజులపాటు జయప్రద టిడిపి పార్టీతో వర్క్ చేసిన సంగతి తెలిసింది. టిడిపి పార్టీ తరఫున రాజ్యసభ కి కూడా ఎంపికైంది.   

అయితే అలాంటి జయప్రద గురించి గతంలో ఒక స్టార్ నటుడు చేసిన వ్యాఖ్యలు అప్పట్లో పెద్ద దుమారమే రేపాయి. అసలు విషయానికి వస్తే గతంలో.. పోశాని కృష్ణమురళి చంద్రబాబు నాయుడు గురించి కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేస్తూ.. అయినా జయప్రద జీవితం నాశనం చేశారని.. చాలామంది జీవితాలు అలానే చేశారు అని.. ఆయన పార్టీలో ఎవరిని ఎక్కిరానివ్వలేదు అంటూ చెప్పుకొచ్చాడు. 

ఇక ఈమధ్య.. సోనీ లైవ్ ఓటిటి లో వచ్చిన మయ సభ.. లో పాలిటిక్స్ లోకి రాకముందు కూడా.. చంద్రబాబు నాయుడుకి ఒక హీరోయిన్ పైన ప్రేమ ఉన్నట్టు చూపించారు. ఇక సోషల్ మీడియా మొత్తం ఆ హీరోయిన్ జయప్రద అనే అంటూ చర్చలు సాగాయి. 

ఈ క్రమంలో మరోసారి జయప్రద.. సినిమా హీరోయిన్ ఆ తర్వాత పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చాక కూడా చంద్రబాబు నాయుడు వల్ల ఆమె లైఫ్ నాశనం అయ్యింది అని పోశాన్ని కృష్ణ మురళి చెప్పిన వీడియో మరోసారి వైరల్ అవుతోంది.

