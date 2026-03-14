Jaya Prada: 25 ఏళ్లకే పెళ్లి.. అతని మొదటి భార్య వల్ల నరకం.. నేను చేసిన తప్పు అదే అంటున్న జయప్రద..!

Jaya Prada Controversy : సౌత్ సినిమా నుంచి బాలీవుడ్ వరకు తన ప్రతిభతో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిన ప్రముఖ నటి జయప్రద. 1980, 1990 దశకాల్లో ఆమె టాలీవుడ్, కోలీవుడ్, బాలీవుడ్‌లో స్టార్ హీరోయిన్‌గా వెలుగొందారు. అందం, నటన, నృత్యం.. ఇలా అన్ని కలిసిన ప్రతిభతో అనేక మంది అభిమానులను సంపాదించారు. ఎన్టీఆర్, ఏఎన్ఆర్, కృష్ణ, శోభన్ బాబు, చిరంజీవి, కమల్ హాసన్, అమితాబ్ బచ్చన్, రాజేష్ ఖన్నా, జితేంద్ర వంటి అగ్రనటులతో కలిసి ఆమె అనేక హిట్ సినిమాల్లో నటించారు.
జయప్రద అసలు పేరు లలితా రాణి రావు. ఆమె 1962 ఏప్రిల్ 3న తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజమండ్రిలో జన్మించారు. ఆమె తండ్రి కృష్ణారావు సినిమా రంగానికి ఫైనాన్స్ చేసేవారు. అందువల్ల చిన్నప్పటి నుంచే ఇంట్లో సినిమా వాతావరణం ఉండేది. అదే కారణంగా జయప్రదకు చిన్న వయసులోనే డాన్స్, సంగీతం మీద ఆసక్తి పెరిగింది.

తన సినీ ప్రయాణాన్ని తెలుగు సినిమా భూమి కోసం ద్వారా ప్రారంభించారు. తర్వాత అంతులేని కథ, సిరిసిరి మువ్వ, అడవిరాముడు, యమగోల, సాగర సంగమం, సింహాసనం, తాండ్ర పాపారాయుడు వంటి సినిమాల్లో నటించి మంచి పేరు సంపాదించారు. 1979లో వచ్చిన సర్గం అనే హిందీ సినిమాతో బాలీవుడ్‌లో కూడా అడుగుపెట్టారు. అక్కడ కూడా ఆమెకు మంచి ఆదరణ లభించింది.

సినిమాల్లో విజయాలు సాధించిన తర్వాత జయప్రద రాజకీయాల్లోకి కూడా ప్రవేశించారు. ఎన్టీఆర్ ఆహ్వానం మేరకు తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరి పార్టీ కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొన్నారు. తరువాత రాజ్యసభ సభ్యురాలిగా కూడా పనిచేశారు. తర్వాత సమాజ్‌వాది పార్టీలో చేరి ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని రాంపూర్ నుంచి ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు. అనంతరం బీజేపీలో కూడా చేరారు.

అయితే కెరీర్‌లో ఎన్నో విజయాలు సాధించిన జయప్రద వ్యక్తిగత జీవితంలో మాత్రం అనేక కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారు. కెరీర్ పీక్‌లో ఉన్న సమయంలో నిర్మాత శ్రీకాంత్ నహతాను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. కానీ అప్పటికే ఆయనకు పెళ్లై ఇద్దరు పిల్లలు ఉండటం వివాదానికి దారితీసింది. ఈ కారణంగా ఆమెకు కుటుంబ సమస్యలు ఎదురయ్యాయి.

తాజాగా ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో జయప్రద మాట్లాడుతూ, చిన్న వయసులో పెళ్లి చేసుకోవడం తన జీవితంలో పెద్ద తప్పు అని తెలిపారు. అప్పటికి తన వయసు కేవలం 25 ఏళ్లు మాత్రమే అని చెప్పారు. ఆ నిర్ణయం తన వ్యక్తిగత జీవితం మాత్రమే కాకుండా కెరీర్‌పైనా ప్రభావం చూపిందని ఆమె అన్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీశాయి

Next Gallery

Kayadu Lohar: తనతో కమిట్ అయిపోయా.. ప్రేమ వ్యవహారం గురించి బయటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్